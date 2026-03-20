Darida o návratu do reprezentace: Bylo to nejtěžší rozhodnutí v mé kariéře

Možná nejtěžší rozhodování v kariéře má za sebou fotbalista Vladimír Darida. Nad tím, zda přijme nabídku pomoci české reprezentaci v play-off o mistrovství světa, přemýšlel pětatřicetiletý bývalý kapitán národního mužstva asi měsíc. Zvažoval všechna pro a proti a nakonec zvolil návrat, neboť cítí, že má týmu stále co dát. Případný postup na světový šampionát by považoval za hezkou třešničku na reprezentační kariéře.
Darida původně ukončil reprezentační kariéru již v létě 2021 po mistrovství Evropy. Nyní ale královéhradecký záložník přijal nabídku nového trenéra Miroslava Koubka na výpomoc v baráži o světový šampionát. Český tým ve čtvrtek v semifinále play-off přivítá v Edenu Irsko a v případě vítězství si ve finále rovněž doma zahraje o účast na mistrovství proti Dánsku, nebo Severní Makedonii.
„Přijeli za mnou do Hradce trenér Koubek a (generální manažer reprezentací) Pavel Nedvěd. Vyslechl jsem si jejich názory, oni si vyslechli můj. Tam jsme se docela dlouho bavili o všem k nároďáku. Potom byl míč na mé straně. Přemýšlel jsem, jestli je dobrý nápad se vracet, jestli mám týmu ještě co dát, jestli můžu pomoci. Trvalo mi to dýl, než jsem si myslel,“ líčil Darida, který se od čtvrtka s první částí reprezentace chystá v Praze na baráž.
„Myslím, že to asi bylo nejtěžší rozhodnutí v kariéře. Když si to vezmu zpětně, když jsem řešil přestupy, bylo vše hrozně rychlé, kolikrát ze dne na den. Tohle trvalo možná měsíc, než jsem se rozhodl, protože jsem se snažil zvážit všechna pro a proti. Nakonec převážilo to, že jsem se cítil tak, že českému fotbalu ještě můžu dál pomoci. Nechtěl jsem odmítat českou reprezentaci,“ doplnil Darida.
Přemlouvat se nenechal, zvažoval však řadu aspektů. „Šly mi hlavou určité úvahy. To, že se nechci stylizovat do role, že sem půjdu a budu ten, na kterém to bude stát. Že kdyby se náhodou něco nepovedlo, tak že za to můžu já. I s trenérem jsme se bavili, že jsem jen součástí skládačky celého týmu, není to o jednom hráči na hřišti,“ podotkl Darida.
„Měl jsem samozřejmě v hlavě, že mám nějaký věk. Dlouho jsem třeba nehrál evropské zápasy. Ale bylo to tak, že na všechno jsem si dokázal nějakým způsobem odpovědět. Nakonec jsem si říkal, proč ne? Nechtěl jsem potom po iks letech třeba zpětně vzpomínat, že jsem tehdy tu šanci měl a že jsem ji nevyužil,“ dodal Darida.
Reprezentace je asi to nejvíc, co může hráč v kariéře zažít, říká
Během téměř pěti let od jeho posledního utkání za národní mužstvo se tým hodně obměnil. „Pocity jsou skoro, jak kdybych jel poprvé na repre sraz, protože v kabině je spousta nových tváří. Akorát (širší) realizák kolem je pořád stejný, se všemi jsem se rád viděl. Je to asi nejvíc, co hráč může zažít v kariéře. Jsem rád, že i mě v 35 letech se tohle týká a že jsem se sem po nějaké delší době dostal. Doufám, že na sraz budu vzpomínat v dobrém,“ přál si.
Uvědomuje si, že jde i trochu do rizika. „Myslím, že ta kariéra, kterou jsem si v reprezentaci prošel, byla fajn, dobrá. Teď je to zápas, ve kterém se může stát všechno. Doufám, že převáží to pozitivní, o tom negativním ani moc nechci mluvit. Věřím, že to zvládneme a že to bude třeba taková hezká třešnička na kariéře v reprezentaci,“ uvedl Darida, který bude s týmem usilovat o teprve druhou účast na světovém šampionátu od rozdělení federace a první od roku 2006.
Zatím nepřemýšlel o tom, zda by případně v národním celku pokračoval. „Myslím, že to se uvidí časem. Teď jsem řešil to, že chci pomoct českému fotbalu se dostat na mistrovství světa. Jak to bude dál, jsme zatím neřešili,“ řekl.
Před pěti lety opouštěl reprezentaci coby kapitán, na kontě má 76 startů. „Vracím se asi v trochu jiné roli. Ale myslím, že mám zkušenosti, nějaký věk, něco jsem odehrál. Takže v kabině asi nějaké slovo budu mít, i když mě třeba ti kluci tolik neznají. Ale tak nějak to vyplývá i třeba z toho, jak působím na hřišti. Hraju ve středu zálohy, takže mám všechny hráče kolem sebe. Myslím, že na hřišti budu pořád slyšet,“ uvedl Darida.
Na sraz ho vyprovázel i malý syn. „Je rád, že uvidí tátu v reprezentaci. Samozřejmě reprezentaci vnímá, ale je mu to těžké ještě teď vysvětlovat, co to všechno znamená. Ale když jsem odjížděl, samozřejmě mi přál, ať vyhrajeme. Myslím, že zápasy bude sledovat a bude fandit,“ dodal Darida s úsměvem.