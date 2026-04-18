Fotbalistky v kvalifikaci pro MS vyhrály v Černé Hoře

S výhrou 5:0 z prvního zápasu jely české fotbalové reprezentantky k dalšímu zápasu ve skupině kvalifikace mistrovství světa do Černé Hory a triumf zopakovaly, když zvítězily 4:1. Ve skupině jsou tak dál bez porážky a po čtyřech zápasech mají deset bodů, když ztratily body jen remízou s Walesem.
Český výběr měl před hrstkou diváků stálou převahu, kterou také vyjádřil prvním gólem už v sedmé minutě, kdy po pěkné akci zakončila přesnou střelou k pravé tyči Klára Cahynová.
Hráčky Černé Hory se snažily o ojedinělé protiútoky a při jednom z nich přišel faul v pokutovém území českého týmu a po ní penalta, kterou Bulatovičová s přehledem proměnila a vyrovnala na 1:1. Ve 24. minutě to byla první střela na českou branku.
Česká převaha trvala dál, ale vysoké centry ze stran před branku Černé Hory nepřinášely očekávaný efekt. Soupeřky se dostávaly do útoku přece jen častěji, ale nebezpečné v něm nebyly.
Jejich snahu trochu srazila druhým gólem Khýrová, která po pěkné kombinaci z úhlu překonala brankářku Kalačovou.
Po přestávce se český tým chvíli dostával do správného rytmu, ale góly Švibíkové, pro kterou to byla první trefa v národním týmu, a proměněná penalta Dubcové vzaly soupeřkám elán.
V závěru zápasu už měl český celek stálou převahu, ale pátý gól už nepřidal. Starosti realizačnímu týmu přibyly poté, co musela po tvrdém zákroku soupeřky střídat Khýrová.
Kvalifikace mistrovství světa fotbalistek – evropská část:
Skupina B1 (Nikšič):
Černá Hora – Česko 1:4 (1:2)
Branky: 24. Bulatovičová z pen. – 7. Cahynová, 38. Khýrová, 66. Švíbková, 70. Dubcová z pen.
Sestava ČR: Lukášová – Stárová, Sonntagová, Pochmanová, Bartoňová (46. Střížová) – Dubcová, Cahynová (64. Kotrčová), Černá – Polášková (46. Švíbková), Cvrčková (64. Stašková), Khýrová (84. Krejčířová). Trenérka: Klimková.