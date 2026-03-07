Češky si spravily chuť, když po nešťastné remíze z úvodního kvalifikačního utkání proti Walesu dokázaly zvítězit na půdě Albánie 5:1. O české góly – z nichž hned několik bylo výstavních dalekonosných ran – se postarala trojice střelkyň. Jednou se trefila Černá a hned dvakrát skórovaly Cvrčková s Khýrovou. Po dvou odehraných duelech kvalifikace o mistrovství světa jsou Češky v tabulce skupiny B druhé, jen o skóre za Velšankami. Kapitánka Klára Cahynová odehrála 126. zápas v reprezentaci, což je nový rekord.
Ve srovnání s utkáním proti Walesu udělala trenérka Jitka Klimková jedinou změnu, v útoku nahradila Poláškovou Cvrčková a už na konci první čtvrthodiny využila chybu v domácí rozehrávce. Z hranice šestnáctky vstřelila svůj druhý gól v reprezentaci a první po pěti letech.
Už za tři minuty ale Fortesa Berishová z dálky překonala Lukášovou, která dostala znovu důvěru, přestože brankářská jednička Votíková už po odpykání trestu mohla nastoupit. Ještě do přestávky vrátila Češkám vedení Khýrová a opět povedenou střelou z dálky. Na stejném stadionu loni v červnu rozhodla v poslední minutě o výhře 2:1 v Lize národů.
Po změně stran dostala Černá po autovém vhazování hodně místa a zamířila přesně ke vzdálenější tyči. Pro rodačku z Kalifornie to byl čtvrtý gól v mezistátních zápasech. Jednoznačný průběh korunovala Khýrová svou druhou brankou v utkání a dvanáctou v reprezentační kariéře a podruhé se trefila i Cvrčková.
Trenérka Klimková prozradila, že musela o přestávce hodně zvýšit hlas. „Musely jsme holky probudit. Dát pět gólů je vždycky pozitivní, ale v prvním poločase jsme vůbec nehrály po zemi, co jsme chtěly. Dokážeme hrát hezký kombinační fotbal, ale musíme ho hrát od začátku do konce,“ řekla. „Máme co zlepšovat, abychom byly spokojené nejen s výsledkem, ale i s předvedeným výkonem,“ dodala Klimková.
Podobně to viděla i kapitánka Cahynová. „První půlka nebyla ideální, ale pak jsme to zlomily a daly góly, které mohou být důležité. Příště musíme začít od začátku, zrychlit kombinaci a víc se tlačit do zakončení. Chceme to hrát až do brány, někdy je lepší za to vzít,“ řekla rekordmanka v počtu reprezentačních startů.
Češky vyhrály stejným výsledkem jako loni v Českých Budějovicích a z vítězství se radovaly poprvé po čtyřech zápasech. Příští utkání sehrají 14. dubna v Chomutově s Černou Horou a o čtyři dny později narazí na stejného soupeře v Nikšiči.
Ani vítěz čtyřčlenné skupiny nemá zajištěn přímý postup na mistrovství světa, které se bude hrát v příštím roce v Brazílii. Ale hraje se o co nejlepší pozici pro baráž, do níž se kvalifikují první tři týmy.
Albánie – Česko 1:5 (1:2)
Branky: 17. F. Berishová – 14. a 68. Cvrčková, 37. a 62. Khýrová, 50. Černá.
Sestava ČR: Lukášová – Stárová, Sonntagová, Pochmanová, Bartoňová (86. Veselá) – Krejčiříková, Cahynová, Černá (57. Dubcová) – Žufánková (57. Polášková), Cvrčková (86. Šubrtová), Khýrová (77. Střížová). Trenérka: Klimková.