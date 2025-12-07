Fotbalisté Crystal Palace zvítězili 2:1 v 15. kole anglické ligy v londýnském derby nad Fulhamem a v tabulce se posunuli na čtvrté místo před Chelsea. Utkání rozhodla pozdní branka stopera Marca Guéhiho, který si v 87. minutě naskočil na roh Yeremyho Pina a překonal gólmana Bernda Lena.
Crystal Palace zvítězil nad Fulhamem a ovládl londýnské derby
Crystal Palace zvítězil v posledních třech ligových duelech na hřištích soupeřů a je nejlépe hrajícím týmem venku v celé Premier League. Na hřišti Fulhamu neprohrál osmý vzájemný zápas v řadě od roku 2005.
West Ham přišel proti Brightonu o výhru v nastaveném čase a remizovali 1:1. Český reprezentant Tomáš Souček, který byl součástí trojnásobného střídání, přišel do hry v 82. minutě.
Na rozdíl od čtvrtečního zápasu na hřišti Manchesteru United, jenž také skončil 1:1, šli kladiváři do vedení. Počtvrté v sezoně se trefil Bowen, který v 73. minutě překonal ve skluzu brankáře Verbruggena. Brighton mohl o dvě minuty později srovnat, jenže centr Wieffera, který tečoval obránce West Hamu Kilman, skončil i s přispěním gólmana Aréoly na břevně.
Domácí se gólu dočkali až v závěru, kdy se trefil Rutter. Branku ještě přezkoumával VAR kvůli údajné ruce francouzského útočníka, ale nakonec gól potvrdil. West Ham tak nezvítězil v šestém po sobě jdoucím venkovním zápase a v tabulce zůstal v sestupovém pásmu. Brighton je sedmý.
Výsledky 15. kola anglické fotbalové ligy
Výsledky 15. kola anglické fotbalové ligy
Aston Villa – Arsenal 2:1 (36. Cash, 90.+5 Buendía – 52. Trossard)
Bournemouth – Chelsea 0:0
Everton – Nottingham 3:0 (2. vlastní Milenkovič, 45.+3 Barry, 80. Dewsbury-Hall)
Manchester City – Sunderland 3:0 (31. Dias, 35. Gvardiol, 66. Foden)
Newcastle – Burnley 2:1 (31. Guimaraes, 45.+8 Gordon z pen. – 90.+4 Flemming z pen.)
Tottenham – Brentford 2:0 (25. Richarlison, 43. Simons)
Brighton – West Ham 1:1 (90.+1 Rutter – 73. Bowen)
Fulham – Crystal Palace 1:2 (38. H. Wilson – 20. Nketiah, 87. Guéhi).