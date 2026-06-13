Křetínský se stane největším akcionářem West Hamu, bude vlastnit 43 procent

Majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem West Hamu United. Jeho podíl v klubu, který nedávno sestoupil z Premier League do druhé anglické ligy, vzroste z 27 na 43 procent. Křetínského společnost 1890s holdings získá další akcie od předsedkyně West Hamu Vanessy Goldové, která převzala podíl po svém otci po jeho smrti v roce 2023. Transakce by měla být dokončena během několika týdnů.
Posílení vlivu Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele klubu Davida Sullivana, jenž drží přes 38 procent. Sedmasedmdesátiletý britský miliardář čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen. Před týdnem proto bývalý podnikatel v pornografickém průmyslu a vydavatel novin odstoupil z vedoucích funkcí v klubu.
„Jsme hluboce znepokojeni odhaleními, která zveřejnily list The Times a pořad Panorama, a myslíme na ty ženy, které tvrdě bojovaly o to, aby jejich hlasy byly slyšet. Jakékoli zneužití moci je odporné a vyžaduje velkou odvahu a odhodlání se proti němu ozvat,“ uvedli ve společném prohlášení Goldová a Křetínský, který je jedním z vlastníků West Hamu od roku 2021.
„Představenstvo West Hamu United se o těchto obviněních dozvědělo až zhruba před měsícem, kdy nás David Sullivan informoval, že mohou být zveřejněna. Konkrétní obvinění, která pan Sullivan popírá, vyšla najevo až v pondělí (8. června),“ stojí v prohlášení.
BBC navíc tento týden uvedla, že už v roce 2023 začala Sullivana vyšetřovat Fotbalová asociace kvůli stížnostem na jeho chování a od té doby má zakázaný kontakt s ženským a mládežnickým týmem West Hamu. Na veřejnost se však tato informace dostala až nyní.
„Tyto kroky podnikáme, protože West Ham United musí být v této chvíli skutečně jednotný. Věříme, že silné spojení fanoušků, hráčů, managementu a představenstva je nezbytné k zajištění jasné budoucnosti, kterou si tenhle klub zaslouží. Jsme zcela odhodláni k tomu přispět,“ konstatovali Křetínský a Goldová.
„Naším cílem je stabilizovat West Ham United, udržet co nejvíce klíčových hráčů a pod vedením (trenéra) Nuna Espírita Santa si zajistit okamžitý návrat do Premier League,“ uvedli Křetínský s Goldovou k aktuální situaci týmu, v němž hraje i reprezentační záložník Tomáš Souček.