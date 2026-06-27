Krejčí z notesu: Je naše maximum ta správná cesta? Na změnu není nikdy pozdě

Ladislav Krejčí po vyřazení už po skupinové fázi mistrovství světa připustil, že kritika je oprávněná. Sedmadvacetiletý kapitán reprezentace a obránce Wolverhamptonu ale odmítl, že by někdo z hráčů neodevzdal maximum. Už delší dobu cítí zklamání z fungování reprezentace a věří, že vystoupení na šampionátu povede k pozitivním změnám do budoucna. Po příletu týmu z turnaje zpět do Prahy své vyjádření přečetl ze zápisníku.
„Mistrovství světa, splněný sen mnoha z nás, velké privilegium i čest naši zemi zrovna tady reprezentovat. Zároveň ale i zklamání, jak to celé dopadlo. Zažívám ho z naší prezentace a fungování už mnohem déle, než byl jen tento turnaj. Věřím ale v to, že nastavené zrcadlo na té nejvyšší úrovni je ta největší motivace nás všech to nenechat být. Neskončit pouze u kritiky a hodnocení, ale začít proměňovat slova v činy,“ uvedl Krejčí.
Jeho tým na šampionátu uhrál v papírově přijatelné skupině jediný bod a skončil v tabulce na posledním čtvrtém místě. „Nikdy není pozdě, proto věřím, že úspěch v podobě dostání se na MS může být tím zlomovým bodem. Přivést nové lidi, finance a energii na to, aby se začala budovat nová generace trenérů, která se bude moct vzdělávat od zahraničích lidí, kteří žijí a fungují v aktuálních trendech. A budou moci sdílet své myšlení, přenášet ho mezi sebou a učit a vychovávat hráče, kteří vytvoří naši identitu,“ pokračoval v emotivním projevu Krejčí.
„A my budeme moci být pravidelně hrdí a tyhle turnaje pro nás budou stmelovací událostí, ne tím, co se děje teď. Ale to je budoucnost, my žijeme v realitě, ve které musíme fungovat a naplnit svůj maximální potenciál. To jsme nedokázali a to je zodpovědnost každého z nás, aby se tak nedělo. Kritika je zasloužená, ale nemyslím si, že by někdo z nás nedělal něco na maximum. To vůbec ne. Jen otázka, jestli naše maximum je správná cesta,“ přemítal Krejčí.
Jako kapitánovi, který převzal pásku po zimním nástupu trenéra Miroslava Koubka, mu na českém mužstvu hodně záleží. „To, proč tohle všechno píšu, není proto, že se chci vymlouvat nebo kritizovat. Je to proto, že mi na tom záleží a chci něco změnit. Protože když se mlčí, tak se většinou souhlasí. Jsem celou kariéru náročný v první řadě na sebe, pak ale i na ostatní kolem,“ řekl Krejčí.
„Protože jsem si vědom, čeho všeho jsme schopni a co vše můžeme dokázat, naše charakterové rysy jak jednotlivců, tak i skupiny jsou to, co nám plno států může závidět. A to je silný stavební kámen, na kterém se dá postavit něco, na co budeme všichni pyšní. Je jen na nás, jak k tomu přistoupíme, stejně jako v životě. Jestli jako v roli oběti, že budeme kopat kolem sebe. Nebo v roli tvůrce, že si každý v sobě uvědomíme, co můžeme změnit,“ doplnil a rozloučil se s novináři.