Alex Král v Unionu Berlín končí

Alex Král po sezoně opustí Union Berlín. Sedmadvacetiletému záložníkovi v létě skončí s dvanáctým týmem tabulky Bundesligy smlouva a novou nepodepíše.
Král má na kontě 48 startů za národní tým, naposledy byl nominován v říjnu. Nový reprezentační trenér Miroslav Koubek ho zatím nepovolal a nezařadil ho ani do širšího výběru 54 hráčů na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku.
Za Union odehrál Král 53 soutěžních zápasů a jediný gól vstřelil v utkání Ligy mistrů proti Realu Madrid. Do Bundesligy přišel před třemi lety nejprve na hostování a později na přestup ze Spartaku Moskva. V sezoně 2024/25 hostoval v Espaňolu. Brněnský odchovanec přestoupil do Spartaku v roce 2019 ze Slavie, s níž získal dva ligové tituly. Hostoval i ve West Hamu a Schalke.
Union oznámil, že kromě Krále skončí v klubu i obránci Danilho Doekhi a Diogo Leite. Všichni se rozloučí s domácími fanoušky v sobotním závěrečném kole německé ligy proti Augsburgu. Utkání bude derniérou i pro dočasnou trenérku Marii-Louisu Etaovou.