Alex Král založil akci, díky níž Unionu Berlín remizoval v Augsburgu 1:1. Union je v neúplné tabulce Bundesligy devátý, patnáctý Augsburg se drží tři body nad sestupovými příčkami.
Král se výrazně přičinil o remízu Unionu Berlín s Augsburgem
O záchranu usilující Augsburg se ujal vedení v šesté minutě nastaveného času prvního poločasu, kdy první gól v ligové sezoně zaznamenal dalekonosnou střelou Claude-Maurice. Unionu pomohl k bodovému zisku až Král, který si v závěru připsal desátý bundesligový start v sezoně, podeváté jako náhradník.
Hosté sice v 89. minutě přišli o vyloučeného Köhna, jenže v nastaveném čase Král potáhl míč po křídle, odcentroval do šestnáctky a Iličovu střelu tečoval Ljubičič do sítě.
O sedmadvacetiletého českého záložníka se podle německých zdrojů zajímá Panathinaikos Atény. Král se před sezonou vrátil do Unionu po úspěšném hostování v Espaňolu Barcelona. V berlínském týmu na podzim patřil mezi náhradníky, o víkendu v úvodním kole jarní části ligy zůstal při remíze 2:2 s Mohučí na lavičce. Smlouva v Unionu mu vyprší po sezoně.