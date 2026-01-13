Fotbal

Dortmund porazil 3:0 Brémy a ztrácí na Bayern osm bodů


před 29 mminutami|Zdroj: ČTK

Dortmund v 17. kole Bundesligy porazil jednoznačně 3:0 Brémy, na druhém místě tabulky ale ztrácí na vedoucí Bayern Mnichov stále výrazných osm bodů. Stuttgart díky gólu z 87. minuty vyhrál 3:2 nad Frankfurtem a posunul se na třetí příčku.

Dortmund podruhé za sebou nastřílel tři góly, na rozdíl od předchozí remízy 3:3 s Frankfurtem mu to však přineslo plný bodový zisk.

Skóre otevřel hlavičkou v 11. minutě kapitán Nico Schlotterbeck. Definitivu dali v závěrečné čtvrthodině Marcel Sabitzer a střídající Serhou Guirassy, jenž se trefil poprvé od konce října.

Dortmund si pojistil druhé místo v tabulce. Bayern se může vrátit do jedenáctibodového náskoku ve středu, kdy se představí v Kolíně nad Rýnem. Brémy nevyhrály šestý soutěžní zápas za sebou a jsou dvanácté.

Stuttgart tři dny po vítězství 4:1 v Leverkusenu porazil dalšího konkurenta v boji o postup do Ligy mistrů a je třetí čtyři body za Dortmundem.

Frankfurt sice poslal už v 5. minutě hlavičkou do vedení Rasmus Kristensen, ale do přestávky otočili skóre během devíti minut Ermedin Demirovič po chybě domácího gólmana Kauy Santose, jemuž vypadl míč, a Deniz Undav.

Eintracht měl v druhém poločase několik šancí, ale buď je zlikvidoval brankář Alexander Nübel, nebo VfB jako v 58. minutě při střele Ansgara Knauffa zachránila konstrukce.

Hosté přece jen v 80. minutě vyrovnali, když se ve svém prvním bundesligovém utkání trefil Maročan Ajúb Amajmúní, ale sedm minut nato rozhodl premiérovým gólem v soutěži Nikolas Nartey. Frankfurt na třetí remízu za sebou nedosáhl a je sedmý.

V záchranářském souboji porazila dosud poslední Mohuč 2:1 Heidenheim a odsunula soupeře na dno tabulky. Pro účastníka Konferenční ligy to bylo první bundesligové vítězství po čtyřech měsících a také první pod trenérem Ursem Fischerem, jenž na začátku prosince vystřídal Bo Henriksena.

V dresu Leverkusenu se mohl po zdravotních problémech opět objevit kanonýr Patrik Schick, jenž o víkendu pauzíroval a v pondělí už trénoval.

Vedení soutěže ale zápas odložilo kvůli obavám o bezpečnost, kterou ohrožoval sníh a tající led na střeše hamburského stadionu.

Na severu Německa se tak v krátké době nehrál už třetí zápas nejvyšší fotbalové soutěže. O víkendu husté sněžení a omezení související se zimním počasím odložila utkání St. Pauli – Lipsko a Werder Brémy – Hoffenheim.

Výsledky 17. kola německé fotbalové ligy

Stuttgart – Frankfurt 3:2 (27. Demirovič, 35. Undav, 87. Nartey - 5. Kristensen, 80. Amajmúní), Dortmund – Brémy 3:0 (11. Schlotterbeck, 76. Sabitzer, 83. Guirassy), Mohuč – Heidenheim 2:1 (30. Widmer, 49. Amiri - 60. Schimmer).

