Po 11 kolech sahala poslední Mohuč v Bundeslize po vítězství. Na hřišti Unionu Berlín vedla ještě 13 minut před koncem 2:0, ale nakonec se musela spokojit s remízou. Ani předposlední Heidenheim vedení neudržel a s Kolínem nad Rýnem hrál také 2:2.
Mohuč nevyhrála od září, ale prosincový příchod trenéra Urse Fischera tým oživil a výsledkem jsou tři remízy v řadě, přičemž zvláště ta na hřišti Bayernu Mnichov je cenná. Nový kouč málem vyzrál na klub, který před lety přivedl do Ligy mistrů. V závěru mu ale oslavy pokazili Korejec Čong U-jong a Nizozemec Doekhi. Alex Král strávil zápas na lavičce Unionu.
Heidenheim ještě ani jednou neudržel čisté konto a nepovedlo se mu to ani v zápase s Kolínem nad Rýnem. Nad nováčkem Bundesligy sice dvakrát vedl, ale hosté dokázali pokaždé vyrovnat. Bod jim zachránil po dvou minutách na hřišti střídající devatenáctiletý talent Mala, který je se sedmi góly nejlepším střelcem týmu.
Nováček z Hamburku venku jako jediný ještě nevyhrál, tentokrát ve Freiburgu nebyl bez šance. Osmnáctiletý chorvatský obránce Vuškovič poslal po změně stran míč hlavou do sítě. Ale pak libyjský záložník Elfadli v šestnáctce fauloval, dostal druhou žlutou kartu a vzápětí Ital Grifo z penalty vyrovnal. Střídající Chorvat Matanovič pak strhl vedení na stranu domácích. Freiburg doma neprohrál jedenáct kol, což je po Bayernu druhá nejdelší série.
Výsledky 16. kola německé fotbalové ligy
Freiburg – Hamburk 2:1 (53. Grifo z pen., 83. Matanovič – 48. Vuškovič)
Heidenheim – Kolín nad Rýnem 2:2 (15. Pieringer, 26. Niehues – 8. Martel, 48. Mala)
Union Berlín – Mohuč 2:2 (77. Čong U-jong, 86. Doekhi – 30. Amiri, 69. Hollerbach)
18:30 Leverkusen – Stuttgart
Zápasy Brémy – Hoffenheim a St. Pauli – Lipsko byly odloženy