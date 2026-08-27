Král, Gabriel a Letáček slaví postup v Konferenční lize, Pavlenkův PAOK končí

Tři čeští fotbalisté v zahraničních klubech slavili postup do skupinové ligové fáze Konferenční ligy. V odvetách 4. předkola uspěli Alex Král v dresu FC Kodaň, Adam Gabriel jako střídající náhradník v dalším dánském týmu Midtjylland a brankář Jiří Letáček na lavičce španělského Getafe. Jiří Pavlenka v brance PAOK Soluň nezabránil porážce v Bergenu 2:3 a v soutěži končí. Stejně jako Górník Zabrze s trojicí českých fotbalistů po debaklu 1:4 v Monaku.
První zápas Kodaně v Turku skončil před týdnem bezbrankovou remízou, ale odveta byla jednoznačnou záležitostí. Pro hosty za stavu 2:0 vykřesal naději proměněnou penaltou Tuominen, ale domácí vzápětí náskok pojistili. Král byl na trávníku celých 90 minut, střídal až v nastavení.
Midtjylland vyhrál v Rijece 4:1. První se už ve 4. minutě radovali domácí a mohli doufat, že zlikvidují dvoubrankové manko z prvního utkání.
Ale pak už stříleli jen hosté. Gabriel po zranění většinou naskakuje do zápasů až v závěru, tentokrát přišel na trávník už po první půlhodině za stavu 1:1.
Getafe prohrálo na hřišti Partizanu Bělehrad 1:2 a vyhnulo se prodloužení jen díky tomu, že jednu branku domácím sebral videorozhodčí pro ofsajd.
Důležitý gól hostů stejně jako v prvním zápase vstřelil Turek Unal, který přišel v létě z Bournemouthu. Letáček byl opět na lavičce, jedničkou v brance španělského týmu zůstává třiatřicetiletý Soria.
PAOK Soluň přiletěl do Norska po domácí remíze 1:1 a v odvetě prohrával už 0:2. Senegalský útočník Ndiaye a exslávista Zafeiris dokázali vyrovnat, ale čtyři minuty před koncem překonal Pavlenku z penalty Chilan Castro.
Górnik před týdnem doma prohrál s Monakem 2:3. Jeho slovenský trenér Michal Gašparík postavil do odvety kompletní české trio. Kraje obrany obsadili Michal Sáček a Ondřej Zmrzlý, v záloze hrál Lukáš Sadílek.
Obrana vzdorovala půl hodiny, než ji z hranice šestnáctky překonal německý útočník Brunner, který se trefil i v prvním zápase. Ještě do přestávky zvýšil Coulibaly a po změně stran domácí přidali další branky.
Výsledky odvetných utkání 4. předkola fotbalové Konferenční ligy
Výsledky odvetných utkání 4. předkola fotbalové Konferenční ligy
Kuopio – Shamrock Rovers 1:0 (0:0), první zápas 1:1, postoupilo Kuopio,
Karabach – Twente Enschede 1:4 po prodl. (1:2, 0:0), první zápas 1:0, postoupilo Twente,
Maccabi Tel Aviv – Lugano 1:1 (0:0), první zápas 1:2, postoupilo Lugano,
Freiburg – Motherwell 4:1 (1:1), první zápas 4:1, postoupil Freiburg,
Monako – Górnik Zabrze 4:1 (2:0), první zápas 3:2, postoupilo Monako,
FC Riga – Klaksvík 2:1 (0:0), první zápas 0:0, postoupila Riga,
FC Kodaň – Inter Turku 4:1 (1:0), první zápas 0:0, postoupila Kodaň,
Brann Bergen – PAOK Soluň 3:2 (1:0), první zápas 1:1, postoupil Brann,
Inter Escaldes (And.) – Drita (Kos.) 0:0 po prodl., na pen.4:2, první zápas 2:2, postoupil Inter,
Raków Čenstochová – Hajduk Split 2:3 po prodl. (2:2, 0:1), první zápas 2:2, postoupil Hajduk,
Pafos (Kypr) – Dinamo City (Alb.) 4:2 po prodl. (2:2, 1:1), první zápas 1:1, postoupil Pafos,
Hapoel Tel Aviv – Atalanta Bergamo 0:1 (0:0), první zápas 0:0, postoupila Atalanta,
St. Gallen – Nordsjaelland 2:3 (2:2), první zápas 0:1, postoupil Nordsjaelland,
Ajax Amsterdam – Sion 5:3 (3:2), první zápas 4:2, postoupil Ajax,
Borac Banja Luka – Vikingur Reykjavík 3:1 (0:1), první zápas 3:1, postoupil Borac,
Brighton – Tromsö 4:0 (3:0), první zápas 0:0, postoupil Brighton,
Austria Vídeň – Braga 0:0, první zápas 0:2, postoupila Braga,
Rijeka – Midtjylland 1:4 (1:1), první zápas 0:2, postoupil Midtjylland,
Partizan Bělehrad – Getafe 2:1 (0:0), první zápas 1:3, postoupilo Getafe,
Hibernian – Gent 2:3 (0:1), první zápas 0:0, postoupil Gent
Larne (Sev. Ir.) – Lincoln Red Imps (Gibr.) 0:3 po prodl. (0:2, 0:0), první zápas 2:0, postoupil Lincoln.