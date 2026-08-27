Černý s Besiktasem slaví v Evropské lize navzdory prohře postup

Besiktas Istanbul s Václavem Černým postoupil do ligové fáze Evropské ligy. V odvetě 4. předkola prohrál na hřišti Žalgirisu Kaunas 0:1, ale z prvního zápasu si přivezl tříbrankový náskok. Lukáš Ambros pomohl Anderlechtu k postupu přes Kajrat Almaty.
Turecký přemožitel Hradce Králové z minulého předkola v Kaunasu inkasoval na začátku závěrečné půlhodiny po střele Brazilce Oliveiry, ale náskok udržel. Černý odehrál v dresu hostů 65 minut.
Anderlecht vyhrál už první zápas v Kazachstánu 3:0 a v odvetě přidal další gól na konci prvního poločasu Srb Cvetkovič z penalty. Po změně stran se trefili Ukrajinec Sikan a Francouz Biancone. Ambrose portugalský trenér Vítor Bruno vystřídal v 54. minutě, kdy už bylo o vítězi rozhodnuto.
Z postupu se raduje také Stefan Simič, jehož Omonia Nikósie porazila St. Truiden 4:2 především díky hattricku Francouze Dionyho. Bývalý reprezentační obránce sledoval zápas z lavičky náhradníků.
Na páteční los Evropské ligy budou čekat také Patrik Schick v Leverkusenu, trojice Adam Hložek, Robin Hranáč, Vladimír Coufal v Hoffenheimu, Pavel Šulc v Lyonu, Matěj Šín v Alkmaaru a Ondřej Kričfaluši v Unionu St. Gilloise.
Výsledky odvetných utkání 4. předkola fotbalové Evropské ligy
Výsledky odvetných utkání 4. předkola fotbalové Evropské ligy
Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1:0 (0:0), první zápas 1:1, postoupil Ararat,
Iberia Tbilisi – Jagiellonia Bialystok 1:2 (1:1), první zápas 0:4, postoupila Jagiellonia,
Omonia Nikósie – St. Truiden 4:2 (2:1), první zápas 0:1, postoupila Omonia,
Salcburk – Mjällby 3:0 (0:0), první zápas 1:0, postoupil Salcburk,
Žalgiris Kaunas – Besiktas Istanbul 1:0 (0:0), první zápas 0:3, postoupil Besiktas,
Lilleström – Egnatia Rrogozhine (Alb.) 2:1 po prodl. (1:1, 0:1), první zápas 0:0, postoupil Lilleström,
Thun – Lech Poznaň 2:2 (2:1), první zápas 0:7, postoupil Lech,
Aarhus – Benfica Lisabon 1:3 (0:1), první zápas 1:3, postoupila Benfica,
CSKA Sofia – OFI Kréta 0:2 (0:1), první zápas 0:3, postoupila Kréta,
Ferencváros Budapešť – Trabzonspor 4:0 (1:0), první zápas 1:0, postoupil Ferencváros,
Anderlecht Brusel – Kajrat Almaty 3:0 (1:0), první zápas 3:0, postoupil Anderlecht.