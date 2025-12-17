Trenér Sigmy Olomouc Tomáš Janotka považuje čtvrteční utkání 6. kola Konferenční ligy s Lechem Poznaň za zápas podzimu a věří, že jeho tým uspěje a zakončí rok postupem. Oslavit postup do jarního play-off chce po utkání s polským mistrem i záložník Jan Navrátil. Hanáci by se tím podle něj na evropské scéně vyrovnali mnohem ostřílenějším českým celkům Slavii, Spartě a Plzni.
Hrát o postup do play-off Konferenční ligy je pro Sigmu historická výzva
Tým zatím drží na 22. místě tabulky ligové fáze postupovou pozici a Janotka snahu o splnění tohoto cíle označil na tiskové konferenci jako historickou výzvu.
„Máme o co hrát, to je nejdůležitější. Stojí před námi historická výzva, takže věřím v obrovskou motivaci všech, kteří do utkání půjdou. Upínáme se na poslední zápas a chceme se sami sobě odvděčit za podporu, kterou nám všichni dodávají,“ řekl Janotka.
Olomouc má za sebou čtyři porážky v soutěžních duelech. V neděli prohrála ve Zlíně vysoko 0:5. I přes nezdary v posledních utkáních má svůj pohárový osud ve vlastních rukou. Stačí jí získat bod, ale projít do jarního play-off může i s případnou porážkou. „Půjdeme cílevědomě za postupem. Kalkulovat nebudeme, to by byla cesta do pekel. Bylo by od nás ale hloupé, kdybychom během druhé půle nezjišťovali, jak se vyvíjejí zápasy těch týmů, které nás mohou přeskočit. Musíme být připraveni na to takticky reagovat,“ řekl dvaačtyřicetiletý kouč.
Janotka chce snížit tlak, pod který se jeho svěřenci dostali po porážkách na Gibraltaru s Lincolnem 1:2 a ve Zlíně 0:5. Na poslední duel kalendářního roku se dívá s nadhledem. „Kdo by čekal, že tady budeme před vánočními svátky sedět a bavit se o postupu do play-off v evropském poháru? To je pořád fantazie. Nejde o to, jak dojdete k cíli, ale že k němu vůbec dojdete. Soutěž ukázala, jak dokáže být nečitelná a zrádná, ale my v ní žijeme a to je pořád skvělé. Takže opakuji, že je pro nás velká výzva, abychom dospěli k historickému cíli,“ prohlásil Janotka.
Lech Poznaň odehrál šest soutěžních duelů bez porážky a v Konferenční lize má stejně jako Olomouc sedm bodů. „Je to obrovsky silný soupeř. Vždyť získal polský titul, což hovoří za vše. Jeho hra je založena na kombinaci, má skvěle technicky vybavené hráče. Jejich liga už skončila, takže Lech bude odpočatější a víc soustředěn na vzájemný duel,“ uvedl kouč Sigmy.
Za největší hvězdu Poznaně považuje švédského útočníka Mikaela Ishaka. „Je to nesmírně zkušený hráč, kvalitní zakončovatel a střelec. Nevyniká náběhy a tahem, ale dokáže si najít pozice na zakončení. Má perfektní výběr místa, navíc kope skvěle penalty. Na něm je založena finální fáze týmu.“
Až do posledního zápasu ve Zlíně zdobila olomoucké fotbalisty pevná obrana, nyní má ale Janotka starosti se složením sestavy. „Dolehl na nás náročný program. Měli jsme nějaké virózy. Už prostě docházejí síly, k tomu mají někteří hráči šrámy. Hrát nebude Mikulenka ani Huk. Snad poprvé jsem ve stadiu, že nemám jasno o sestavě. Rozhodnu se až po čtvrtečním dopoledním rozcvičení,“ řekl Janotka.
Chceme hrát poháry i na jaře, řekl zkušený olomoucký záložník Navrátil
„Je to pro nás výjimečná situace, máme před sebou výzvu a chceme sezonu zakončit úspěšně. Postup je hodně na dosah, nálada v kabině je bojovná a jsme odhodláni duel zvládnout a jít do play-off. Musíme být pozitivní,“ řekl Navrátil, který má za sebou 407 startů v české nejvyšší soutěži.
„V Konferenční lize je těžký každý zápas, ten zítřejší nebude výjimkou. Kdybychom si před rokem řekli, že budeme hrát před Vánocemi o postup v Konferenční lize, tak by si lidi asi klepali na čelo, že jsme blázni. Ale my si jdeme za naším snem,“ řekl pětatřicetiletý záložník, který Konferenční ligu okusil i před třemi lety v dresu Slovácka.
Sigma už změřila v ligové fázi Konferenční ligy síly s Rakówem Čenstochová a doma remizovala 1:1. S polskými týmy se často střetává v přípravě. „Jsou to velmi dobře individuálně vybavení hráči. My jsme postaveni spíše na týmovosti. Bude to těžký zápas, musíme se soustředit na organizaci a dobrou defenzivu. A k tomu přidat něco vpředu a dát nějaký gól, uhrát dobrý výsledek,“ konstatoval Navrátil.
„Chceme udělat ten poslední krok, který se mnoha českým týmům nepovedl. Chceme po Spartě, Slavii a Plzni být dalším českým týmem, který přežije zimu a zahraje si poháry i na jaře,“ dodal.
Hanácký tým bedlivě sledoval během podzimu dánský trenér Lechu Niels Frederiksen. „Víme o tom, jaké výsledky Sigma měla, a také to, že se jí v posledních zápasech nedařilo. My jsme si něco podobného také prožili. I tak má Sigma dobrý tým s kvalitními hráči a jsme na ně připraveni,“ řekl trenér.
I Lechu stačí v podstatě remíza k tomu, aby prošel do jarní fáze. Takto ale nechce Frederiksen uvažovat. „Naším jednoznačným cílem je vítězství nad Sigmou a tím i potvrzení postupu. Hrajeme nejen za sebe, ale i za celý polský fotbal a jeho koeficient,“ dodal kouč.