Kostanaj může v Plzni nastoupit i s ruskými hráči, vláda souhlasila s udělením víz

Kostanaj přiletěl do ČR bez Rusů a Bělorusa

Kostanaj přiletěl do ČR bez Rusů a Bělorusa 00:00:31

Vláda přihlédla také k tomu, že klub i s hráči z Ruska a Běloruska už i v jiných státech Evropy odehrál soutěžní zápasy.

"Pokud by se vláda rozhodla víza neudělit, došlo by ze strany UEFA k disciplinárnímu řízení a možným sankcím proti FC Viktoria Plzeň, čímž by došlo nejen k finančním ztrátám, ale především poškození prestiže českého fotbalu," uvedl Smolka.

Pokud by hráči nemohli nastoupit, Kostanaj by k utkání ve Štruncových sadech vůbec nenastoupil, uvedl spolumajitel klubu Alimžan Kaldijarov.

Tobol má v kádru ruského brankáře Ivana Konovalova, obránce Alberta Gabarajeva a záložníka Ivana Kirejenka a běloruského obránce Pavla Zabelina.

Tři z nich nastoupili před týdnem v úvodním utkání, v němž Plzeň vyhrála v Kazachstánu 2:1. Na palubě letadla po příletu do Prahy nebyli, potvrdil Deníku N mluvčí cizinecké policie Josef Urban.

"Po celou dobu jsme poskytovali Tobolu Kostanaj veškerou asistenci a komunikovali se všemi zúčastněnými stranami, aby mohlo co nejrychleji padnout rozhodnutí. Vítáme, že je vše vyřešeno, těšíme se na zápas a věříme, že nás ve čtvrtek přijde v důležitém utkání podpořit co nejvíce fanoušků," uvedl plzeňský klub.