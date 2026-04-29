Nejlepší zápas v mé trenérské kariéře, řekl Enrique. Věří, že i odveta bude podobná

Za nejlepší zápas v trenérské kariéře označil kouč Paris St. Germain Luis Enrique rekordní devítigólovou přestřelku (5:4) s Bayernem Mnichov v úvodním úterním semifinále Ligy mistrů. V žádném jiném utkání neviděl takovou intenzitu a tempo. Myslí si, že i odveta bude podobná. Po debatě s realizačním týmem je toho názoru, že Pařížané musejí v Bavorsku vstřelit k postupu tři branky.
Nebývale otevřený a nesmírně atraktivní souboj v Parku princů nabídl řadu rekordů. Jen v první půli padlo pět branek. Celkových devět gólů je nové maximum v semifinálovém zápase LM, dosavadní nejvyšší počet byl sedm.
Pokud se do statistik započte i předchůdce současné soutěže Pohár mistrů evropských zemí, pak stejný počet tref viděli diváci pouze v květnu 1960, kdy Frankfurt v odvetném semifinále zvítězil na hřišti Glasgow Rangers 6:3.
„Byl to bezpochyby nejlepší zápas, jaký jsem jako trenér zažil. Nikdy jsem neviděl takovou intenzitu, tempo a vysokou úroveň fyzičnosti. Bylo to výjimečné utkání, oba týmy hrály na neuvěřitelné úrovni. Jsem strašně unavený, přitom jsem neuběhl ani kilometr. Zápas měl všechno. Musíme pogratulovat všem aktérům,“ prohlásil Enrique.
Obhájce trofeje PSG zdolal Bayern v LM po pěti porážkách a jako první francouzský tým si připsal v soutěži 100 výher. „Je potřeba si uvědomit, že Bayern prohrál teprve potřetí v sezoně. Máme velkou radost, zasloužili jsme si vyhrát, ale zasloužili jsme si i remizovat, nebo dokonce prohrát. To utkání bylo zkrátka tak neuvěřitelné,“ uvedl pětapadesátiletý Španěl.
Souhlasil s ním i kapitán Marquinhos. „Všem fotbalovým fanouškům se zápas musel líbit. Byla to opravdová radost ho zažít. O takových zápasech sníte pořád, už od dětství. Bylo to bláznivé utkání dvou týmů s podobným stylem, které hrají agresivně a intenzivně. Máme velkou radost, že jsme z něj nakonec vyšli vítězně,“ řekl jednatřicetiletý Brazilec.
Pokud v odvetě padnou aspoň čtyři branky, půjde o jeden ze čtyř dvojzápasů v dějinách vyřazovací fáze Ligy mistrů s nejvíce góly.
„Zeptal jsem se realizačního týmu, kolik branek si myslí, že budeme muset v odvetě vstřelit. Shodli jsme se na třech. Na mnichovský stadion máme spoustu krásných vzpomínek, vyhráli jsme tam loni Ligu mistrů. Ukážeme stejné nastavení a pojedeme tam vyhrát. Zregenerujeme, soustředíme se na francouzskou ligu a pak na odvetu. Myslím si, že nás v ní čeká podobný zápas jako ten první,“ mínil Enrique.
Myslí si to také Marquinhos. „Příští týden to bude stejně bláznivý zápas dvou mužstev, která chtějí skórovat. Potřebujeme tam jet se stejnou mentalitou a charakterem, abychom dotáhli postup. Vítězství nás bude stát hodně úsilí. Potřebujeme si odpočinout, protože tenhle zápas nás vyšťavil,“ uvedl rodák ze Sao Paula.
V Mnichově budou oba celky útočit na nový rekord v počtu vstřelených gólů v jedné sezoně LM. Dosavadní rekord s 45 trefami z ročníku 1999/2000 drží Barcelona. Paříž na ni ztrácí jen dva zásahy a Bayern tři.