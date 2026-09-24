Jürgen Klopp byl blízko první výhře na lavičce Die Mannschaftu, a to rovnou při premiéře, ale nakonec se jeho tým rozešel smírně s Nizozemci vedenými také v prvním utkání Xavi Hernándezem. Němci na úvod Ligy národů remizovali 1:1 v Amsterdamu, když v nastavení vyrovnal Cody Gakpo. Severské derby i díky dvěma trefám Erlinga Haalanda zvládli Norové proti Dánsku po výsledku 3:2. Svého souseda porazili poprvé po 26 letech a šesti zápasech. Portugalci zahájili cestu k obhajobě prvenství v této soutěži výhrou nad Walesem 1:0.
Ve skupině A2 se v Amsterdamu utkaly dva týmy, které musely strávit překvapivě rychlé vyřazení na mistrovství světa, po němž následovala výměna trenérů. Němec Jürgen Klopp, který si po odchodu z Liverpoolu dal dvouletou pauzu, povolal celkem 44 hráčů a kádr rozdělil na dvě části. Na první dva zápasy má k dispozici 11 nováčků, v základu nastoupil jen jediný - pravý obránce Treu a po půlhodině přišel Ebnoutalib místo zraněného Havertze.
Nizozemci nastoupili poprvé pod taktovkou Španěla Xaviho Hernándeze, který ve snaze okysličit kádr, vynechal z nominace nejlepšího střelce Oranje v historii Depaye. I bez něj měli v úvodu navrch. Brobbey, povzbuzený víkendovým hattrickem za Sunderland, se v úvodu marně dožadoval penalty. Ve 12. minutě po rohovém kopu hlavičkoval Van Dijk do sítě, ale podle videorozhodčího střele předcházel faul na brankáře Ter Stegena, který se po Neuerově odchodu stal jedničkou.
Gól padl na druhé straně, jeho autorem byl Nmecha a domácí se hodně zlobili, že hra nebyla přerušena, když na trávníku zůstal ležet zraněný Brobbey. Po změně stran se Nizozemci předháněli v zahazování šancí a Ter Stegen, který je od léta v Cryuffově aréně doma, dlouho držel čisté konto. V nastavení ho ale překonal Gakpo, někdejší Kloppův svěřenec z Liverpoolu.
Výhru Portugalců zařídil Félix
Portugalský tým převzal dvaasedmdesátiletý Jorge Jesus, který dosud vedl saúdsko-arabský an-Nasr, v němž hraje Cristiano Ronaldo, a tak o nominaci jednačtyřicetiletého útočníka nebylo pochyb. Ronaldo svoji rekordní bilanci nevylepšil. Stoprocentní šanci, v níž byl sám před brankářem, nevyužil, míč trefil holení a minul branku. Vzápětí sice míč do sítě dostal, ale z ofsajdu. Prosadil se ale jeho klubový spoluhráč z an-Nasru Félix.
Portugalci budou hrát v pondělí v Oslu s Norskem o vedení ve skupině A4. Norové, kteří dokázali na MS vyřadit Brazílii, v premiéře mezi elitou v Lize národů začali ve velkém stylu. Po osmnácti minutách už vedli 2:0. Po Bobbovi se trefil i Haaland, ale Dánové nechtěli zůstat pozadu a Damsgaard z přímého kopu vstřelil po sedmi minutách kontaktní gól. Po hodině hry Höjlund dokonce vyrovnal, ale Haaland vrátil domácím vedení. Hvězda Manchesteru City má bezkonkurenční bilanci v reprezentaci - 64 gólů v 56 zápasech.
Řekové obrátili duel se Srby
Srbsko se v skupině A udrželo jen díky úspěšné baráži, ale tentokrát začalo skvěle. Už ve čtvrté minutě vstřelil první gól nového ročníku soutěže Živkovič, které protihráče dobře zná coby hráč PAOK Soluň. Přihrávkou ho vybídl kapitán Tadič, který se v 37 letech vrátil do reprezentace po dvouleté pauze.
Hosté mohli vzápětí vyrovnat, ale Pavlidisovu střelu zastavila tyč. Řecký kapitán, který dal v této sezoně v dresu Benfiky už 14 branek, tentokrát cestu do sítě nenašel. Ale čtvrthodiny před koncem připravil vyrovnávací gól pro Tzolise a Duvakis v nastavení obrat dovršil.
Ve skupině B3 Kosovo vyhrálo nad Irskem 1:0. Rozhodl Muriqi, který o víkendu v dresu Fenerbahce vstřelil v turecké lize čtyři góly a formu si přinesl i do reprezentace. Domácí se musel obejít bez dlouholetého kapitána Amira Rrahmaniho, neapolská hvězda se po sporech s vedením svazu vzdala reprezentace.
Rakušané vedli v Linci nad Izraelem 1:0, když Schmid proměnil penaltu. Abu Farchi vyrovnal a při oslavě gólu vytrhl rohový praporek a držel ho jako zbraň. Dostal žlutou kartu, a protože byla druhá, zápas pro něj skončil. Domácí pak početní převahu dvěma góly proměnili ve výhru 3:1.
1. kolo fotbalové Ligy národů:
1. kolo fotbalové Ligy národů:
Skupina A2:
Amsterdam: Nizozemsko – Německo 1:1 (0:1)
Branky: 90.+ 2 Gakpo – 32. Nmecha.
Bělehrad: Srbsko – Řecko 1:2 (1:0)
Branky: 4. Živkovič – 74. Tzolis, 90.+5 Duvikas.
Skupina A4:
Oslo: Norsko – Dánsko 3:2 (2:1)
Branky: 18. a 74. Haaland, 14. Bobb – 25. Damsgaard, 60. Höjlund. ČK: 90.+3 Wolfe (Nor.)
Lisabon: Portugalsko – Wales 1:0 (1:0)
Branka: 22. Félix.
Skupina B3:
Priiština: Kosovo – Irsko 1:0 (0:0)
Branka: 83. Muriqi.
Linec: Rakousko – Izrael 3:1 (1:0)
Branky: 43. Schmid z pen., 90. Mwene, 90.+3 Kalajdžič – 55. Abu Farchi. ČK: 56. Abu Farchi (Izr.).
Skupina D1:
Encamp: Andorra – Malta 1:2 (1:1)
Branky: 7. López – 36. Cardona, 81. Teuma.
Skupina D2:
Vaduz: Lichtenštejnsko – Litva 0:2 (0:0)
Branky: 53. Michelbrink, 66. Dolžnikov.