Kevin-Prince Milla si kvůli vyloučení v Teplicích čtyři zápasy nezahraje

Fotbalista pražské Dukly Kevin-Prince Milla dostal od disciplinární komise trest na čtyři soutěžní zápasy za vyloučení v utkání 4. kola ligové nadstavbové skupiny o záchranu v Teplicích. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace (LFA).
Milla v 65. minutě duelu po vzájemném souboji a mírném odstrčení trefil nohou do rozkroku Denise Halinského a sudí Ondřej Berka kamerunského útočníka bez váhání vyloučil.
V závěru dostal červenou kartu i stoper Pražanů Eric Hunal a další obránce Daniel Kozma obdržel osmou žlutou kartu v sezoně. Komise oběma udělila trest na jeden zápas, i oni tak budou chybět Dukle v sobotním klíčovém souboji s Ostravou o účast v baráži a odvrácení přímého sestupu z nejvyšší soutěže.
Trenér Dukly Pavel Šustr na pozápasové tiskové konferenci Berku ostře zkritizoval a jeho výkon označil za katastrofální. Komise s ním zahájila disciplinární řízení „za přečin pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám“. Trest se dozví za týden po dalším zasedání.
Závěrečné kolo ligového ročníku vynechají i krajní bek Liberce Aziz Kayondo a zlínský obránce Jakub Černín. Liberec čeká duel v Jablonci, Zlín přivítá Slovácko.
Klíčový souboj o záchranu mezi Duklou a Ostravou bude řídit sudí Rouček
Přímý souboj o účast v baráži a odvrácení přímého sestupu z fotbalové ligy mezi pražskou Duklou a Baníkem Ostrava bude řídit jako hlavní sudí Karel Rouček.
Nominace rozhodčích na závěrečné kolo nadstavbové skupiny o záchranu byla ostře sledována od sobotního zápasu Teplice – Dukla (2:0), po němž Šustr Berku zkritizoval. Komise rozhodčích ve svém hodnocení nevytkla Berkovi žádnou chybu při sporných momentech, závěrečný ligový víkend se ho ale týkat nebude.
Majitel Dukly Matěj Turek ihned po utkání v Teplicích vyzval komisi, aby zajistila regulérnost klíčového utkání proti Ostravě. Baník v prohlášení odmítl nátlak na rozhodčí ze strany soupeře a vyjádřil přání, aby se oba celky soustředily na dění na hřišti.
Rouček dostává pravidelně na starost velké zápasy. Před dvěma týdny řídil v Edenu nedohrané derby mezi Slavií a Spartou, v němž během nastaveného času vběhli na hřiště domácí fanoušci, napadli hráče soupeře a házeli světlice do sektoru hostujících diváků. Disciplinární komise později rozhodla o kontumaci duelu 3:0 ve prospěch Letenských.
Videorozhodčím bude Marek Radina, jenž si s Roučkem vymění role oproti středečnímu finále poháru mezi Karvinou a Jabloncem (3:1). Domácí Dukle stačí k udržení předposlední příčky remíza, Ostrava musí zvítězit. Zápas na Julisce je vyprodaný.