Karviná v lize poprvé na jaře vyhrála, porazila Liberec

Karviná otočila ve 29. kole první ligy duel s Libercem a zvítězila 3:1. Do vedení poslal Slovan už ve čtvrté minutě Raimonds Krollis, vzápětí srovnal Kahuan Vinícius. V 61. minutě obdržel od rozhodčího druhou žlutou kartu Toumani Diakité, početní převahu pak zužitkovali střídající Aboubacar Traoré a Pavel Kačor. V tabulce si Slezané upevnili osmé místo, Slovan může přijít o šestou příčku.
Lépe začali Severočeši, kdy ve čtvrté minutě poslal Hodouš dlouhý aut až k malému vápnu, balon propadl k nohám volného Krollise, který skóroval. Domácí ale rychle odpověděli. Na konci sedmé minuty se protáhl na levé straně Samko, poslal přihrávku do vápna a balon, který se odrazil od bránícího Mikuly, doklepl o zem do sítě Vinícius.
Tři minuty po změně stran vypálil o kousek vedle karvinský Samko, jinak ale na startu druhé půle stupňovali tlak Severočeši. V 58. minutě zahrozili i domácí a Slovan dvakrát podržel gólman Koubek. Za necelé tři minuty na útočné polovině fauloval Diakité a sudí Vokoun ho po druhé žluté kartě vyloučil.
V nerovnoměrném počtu se dohrával i předchozí vzájemný duel, Slezané v listopadu v dlouhém oslabení bez Traorého utrpěli v Liberci svůj nejtěžší debakl v ligové historii. V 67. minutě defenzivní univerzál z Pobřeží slonoviny ve vápně z levé strany vypálil na zadní tyč a Koubkovi pokus propadl do sítě. V české lize skóroval Traoré potřetí.
Liberečtí se za nepříznivého stavu museli více tlačit dopředu a za riskantnější hru zaplatili v 77. minutě dalším inkasovaným gólem. Ayaosi poslal v přečíslení do úniku Kačora, ten si zpracoval skákající míč a zamířil přesně k tyči.
MFK Karviná – Slovan Liberec 3:1 (1:1)
Branky: 7. Vinícius, 67. Traoré, 77. Kačor – 4. Krollis. Rozhodčí: Vokoun – Matoušek, Hurych – Ochotnický (video). ŽK: Křišťan, Milič, Skyba, Kačor – Diakité, Drakpe, Kayondo, D. Mikula (asistent trenéra). ČK: 61. Diakité. Diváci: 1742.
Karviná: Lapeš – Boháč (82. Chytrý), Skyba, Camara, Milič (46. Fleišman) – Křišťan, Štorman (22. Traoré) – Kačor (88. Lawali), Samko, Ayaosi – Vinícius (82. Fiala). Trenér: Jarolím.
Liberec: Koubek – Icha, Drakpe, J. Mikula, Kayondo – Masopust (64. Lexa), Diakité – Hodouš (77. Sychra), Mahmic (64. Stránský), Soliu (64. Dulay) – Krollis (77. Letenay). Trenér: Kováč.