Fotbalisté Jablonce vyhráli doma lehce v 32. kole české první ligy s Baníkem Ostrava 4:1 a posunuli se na třetí místo v neúplné tabulce o dva body před Plzeň, která má k dobru nedělní duel na Slavii. Klokani si poradili se Zlínem 2:1. Hradečtí otočili utkání na Slovácku a zvítězili 3:1.
Jablonec poskočil na třetí místo
Trenér Jablonce Kozel kvůli trestu za čtyři žluté karty v sezoně nebyl na lavičce a zápas sledoval z tribuny. První větší šanci si vytvořil Baník, ale Bewene přestřelil bránu. Za domácí otevřel skóre v 8. minutě Hollý díky rychlé křídelní akci. Baník vyrovnal ze standardní situace po hlavičce Kričfalušiho 16 minut později. Jablonec si však vzal ještě do přestávky vedení zpět, když se prosadil střídající Okeke, který nahradil zraněného Hollého.
Ve druhém poločase Ostravu podržel brankář Jedlička. Dramatických akcí ubylo a v závěru ještě dvakrát udeřili Severočeši brankami Singhateho a Neyblu. Baník zůstal v tabulce předposlední.
FK Jablonec – Baník Ostrava 4:1 (2:1)
Branky: 8. Hollý, 41. Okeke, 85. Singhateh, 90.+2 Nebyla – 24. Kričfaluši. Rozhodčí: J. Beneš – Hájek, A. Beneš – Kocourek (video). ŽK: Okeke – Chaluš, Jurečka, Planka. Diváci: 3059.
Sestavy:
Jablonec: Hanuš – Pantalon, Tekijaški, Cedidla – Čanturišvili (80. Souček), Zorvan (80. Sedláček), Nebyla, Sobol – Hollý (39. Okeke), Singhateh (88. Chramosta) – Jawo (80. Puškáč). Trenér: Petřík.
Ostrava: Jedlička – Chaluš (82. Musák), Frydrych, Pojezný – Bewene (72. Rusnák), Kohút (72. Boula), Kričfaluši, Sinjavskij (82. Havran) – Jurečka, Planka – Pira (59. Gning). Trenér: Smetana.
Bohemians zvítězili po čtyřech kolech
Bohemians vstoupili do zápasu v lepším tempu a už ve druhé minutě mohl otevřít skóre Hůlka. Domácí zužitkovali vytrvalý tlak ve 20. minutě gólem Lischky z rohového kopu. Ve 28. minutě se mohl prosadit Čermák, ale minul. Za chvíli na opačné straně z první vážnější šance v zápase udeřil za hosty Machalík.
Brzký obrat mohl zařídit Poznar, jeho pokus brankář Frühwald zneškodnil a v 62. minutě Cupák orazítkoval tyč. Domácím se v ofenzivě nedařilo, přesto v 79. minutě skóroval z dorážky Drchal a závěr utkání si Pražané pohlídali. V neúplné tabulce jsou na 12. místě a Zlín je desátý.
Bohemians Praha 1905 – FC Zlín 2:1 (1:1)
Branky: 20. Lischka, 79. Drchal – 31. Machalík. Rozhodčí: Wulkan – Nádvorník, Vlček – Rouček (video). ŽK: Smrž – Didiba, Pišoja, Bartošák, Křapka. Diváci: 6067.
Sestavy:
Bohemians: Frühwald – Kareem, Hůlka, Lischka, Havel (78. Kovařík) – Sakala – Drchal, Smrž, Čermák (90.+1 Kadlec), Matoušek (58. Pleštil) – Ristovski (78. Hrubý). Trenér: Veselý.
Zlín: Knobloch – Kopečný, Černín, Didiba, Křapka, Pišoja – Machalík (85. Pešek), Cupák (88. Hellebrand), Penkevics (85. Kanu), Bartošák (85. Koubek) – Poznar (76. Bránecký). Trenér: Červenka.
Hradec vyhrál tři kola v řadě
Úvod zápasu byl bohatý na střelecké příležitosti. Nejprve těsně minul Ouanda, pak Vlkanova. Domácí tým si udržoval mírnou převahu a v 27. minutě už Ouanda nechyboval. Závěr poločasu patřil Východočechům. Slovácko však poločasové vedení stejně neudrželo a prosadil se hlavičkou Suchomel.
Ve druhé půli tempo poněkud opadlo a mírnou převahu si udržovali domácí. V 56. minutě se ale za hosty prosadil Mihálik a Hradec získal převahu. V 85. minutě skoro vyrovnal Petržela. O tři minuty později naopak utekl otevřené obraně Slovácka Mihálik a definitivně rozhodl. Hradec poskočil na pátou příčku a Slovácko figuruje na 14. pozici.
1. FC Slovácko – FC Hradec Králové 1:3 (1:1)
Branky: 27. Ouanda – 56. a 87. Mihálik, 45.+4 Suchomel. Rozhodčí: Volek – Paták, Antoníček – Berka (video). ŽK: Krmenčík, Huk – Kučera. Diváci: 3347.
Sestavy:
Slovácko: Heča – Vaško (46. Huk), Rundič, Ndefe – Reinberk (51. Krmenčík), Kostadinov, Šviderský (63. Petržela), Blahút (63. Barát) – Havlík, Ouanda – R. Horák (81. Suchan). Trenér: R. Skuhravý.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Suchomel, Dancák, Darida (90. Neto), D. Horák – Vlkanova (65. Van Buren), Kučera (78. Trubač) – Mihálik (89. Regža). Trenér: Horejš.