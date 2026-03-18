Ve své desáté sezoně na lavičce Citizens si trenér Pep Guardiola uvědomuje, že je pod stále větším tlakem. Po dalším vyřazení Manchesteru City z Ligy mistrů s Realem Madrid kouč nicméně řekl, že na jeho odchod nenastal ještě čas a chce u týmu pokračovat.
Každý mě chce vyhodit, ale čas na sbohem ještě nepřišel, ujistil Guardiola
Guardiolův tým prohrál i úterní domácí odvetu osmifinále 1:2 poté, co si z Madridu přivezl porážku 0:3. Dřevorubecká košile, kterou si oblékl, trenérovi štěstí nepřinesla.
Guardiola má smlouvu ještě na příští sezonu, ale rostou spekulace, že by již v létě mohl odejít. „Každý mě chce vyhodit. Jednoho dne sem přijdu a řeknu: ‚Sbohem, lidi.‘ Ten čas ale ještě nepřišel. Až za 10 let odejdu do důchodu, stejně budu mít City v srdci,“ ujistil Guardiola.
Bitva gigantů se stala evergreenem vyřazovací části Ligy mistrů. Real Madrid v ní narazil na Manchester City pátou sezonu po sobě. Bílý balet z toho počtvrté uspěl. Jedinou výjimkou byl rok 2023, kdy tým City poprvé a naposledy získal trofej.
Uprostřed stále vášnivějších spekulací o možném odchodu na konci sezony ale Guardiola trval na tom, že se o odvetu pokusí znovu příští rok. „Ano,“ řekl Katalánec španělské televizní stanici Movistar, když se ho zeptali, zda má sílu pokračovat a znovu se utkat s Realem. „To se určitě stane. Budoucnost bude zářná a příští sezonu se vrátíme.“
Guardiolových deset let na lavičce City je zdaleka nejdelší doba, jakou kdy v jakémkoli klubu strávil jako trenér. Během svého působení jako kouč Barcelony a Bayernu Mnichov nikdy smlouvu předčasně neukončil. To ale neutišilo zvěsti, že to tentokrát bude jiné, protože City nejspíš poprvé od trenérova jmenování v roce 2016 zůstanou dva roky bez titulu v Premier League.
Citizens mají zápas k dobru, na vedoucí Arsenal ale ztrácejí devět bodů. Vzhledem k dominanci City v Anglii a miliardám liber utraceným za sestavení jednoho z nejdražších týmů v historii se jeden triumf v Lize mistrů za 10 let pod Guardiolou může jevit jako nesplnění cíle.
„Měl bych vyhrát Ligu mistrů šestkrát,“ řekl Guardiola posměšně, když se ho ptali na jeho výsledky. Trofej vyhrál celkem třikrát, dvakrát s Barcelonou, což ho řadí mezi velikány. Lepší bilanci má pouze pětinásobný vítěz Carlo Ancelotti.
Úterní odvetu poznamenalo již ve 20. minutě vyloučení kapitána Bernarda Silvy za ruku na brankové čáře. „Mělo to být 11 proti 11, do té doby jsme hráli dobře. Máme mimořádný tým a mimořádnou skupinu hráčů. Snažili jsme se. Byl bych rád, kdyby náš klub měl pocit, který má Real. Pokud nevyhrajete Ligu mistrů, je to neúspěch. Časem se toho možná dočkáme,“ řekl Guardiola.