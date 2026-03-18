Smazal tříbrankový deficit a přidal ještě dva góly navrch. Sporting v domácí odvetě osmifinále Ligy mistrů rozstřílel Bodö/Glimt 5:0 po prodloužení a výrazně k tomu přispěl Francisco Trincao, který označil postup za historický. Lisabonský tým prohrál první zápas 0:3 a stal se pátým klubem v historii vyřazovací části soutěže, který v odvetě vymazal minimálně třígólové manko a postoupil. Ve čtvrtfinále narazí na Arsenal.
Dosáhli jsme něčeho historického, rozplýval se Trincao po výjimečném obratu Sportingu
Lvi vyhráli i pátý domácí duel v této sezoně Ligy mistrů a těší se na první čtvrtfinále v novodobé historii soutěže. „Věřili jsme v postup od první minuty. Trenér nás přesvědčil, abychom v to věřili. Postupem času jsme si uvědomili, že jsme toho schopni, a dotáhli jsme to až do konce. Dosáhli jsme něčeho historického,“ řekl Trincao v rozhovoru se SportTV.
Připsal si dvě asistence a dostal cenu pro hráče zápasu. „Měli jsme nasazení, pohyb a energii, které nám v prvním zápase chyběly. Také jsme byli lépe nachystaní na styl hry Bodö,“ dodal Trincao.
Barcelona v sezoně 2016/17 dokázala proti PSG otočit čtyřgólové manko. Navzdory ztrátě tří branek postoupily La Coruňa (2003/04), AS Řím (2017/18) a Liverpool (2018/19). „Panovala velká skepse, protože si lidé mysleli, že je to téměř nemožné. Ale ukázali jsme, že si věříme, a otočili jsme to,“ řekl Maxi Araújo, který dal postupový čtvrtý gól.
Uruguayský útočník se postaral o nejrychlejší trefu v prodloužení v dějinách soutěže, stačilo mu na ni 83 sekund. „Byl to bezpochyby nejdůležitější gól mé kariéry,“ radoval se Araújo.
„S podporou fanoušků jsem cítil, že to bude jiný večer. I kdybychom vyhráli jen 2:0, cítil bych se na všechno neuvěřitelně hrdý. Víc než jakákoli strategie to má hodně společného s vírou, s odhodláním a intenzitou, kterou do hry vkládáme,“ uvedl trenér Rui Borges.
Bodö/Glimt svázala nervozita
Nováček soutěže Bodö/Glimt byl největší senzací Ligy mistrů, kterou začal remízou 2:2 na Slavii. V úterý však nenavázal na minulých pět výher v soutěži a po debaklu skončil. „Nedařilo se nám dodržet herní plán. Čekali jsme, že podáme o hodně lepší výkon,“ litoval záložník Patrick Berg v rozhovoru s TV 2.
„Nevím přesně, proč to dopadlo takhle, ale málokdy se nám podařilo dát něco dohromady. K naší hře to mělo hodně daleko,“ řekl trenér Kjetil Knutsen. „Až moc nás ovlivnila důležitost toho zápasu. Sporting tam vletěl a o nic se nestaral, zatímco my jsme od prvního doteku přemýšleli o tom, co se může stát. To nás položilo,“ dodal kouč.