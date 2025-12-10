Příval mladých „supertalentů“ je znát. Rekord Kyliana Mbappého už neplatí. Nejmladším hráčem, který v Lize mistrů skóroval ve třech po sobě jdoucích zápasech, se ve věku 17 let a 290 dnů stal Lennart Karl. Co se to na evropských hřištích děje?
Karl se baví a Bayern s ním. Supertalent má v sobě cosi speciálního
Z 33 gólů vstřelených hráči do 18 let v historii Ligy mistrů jich 12 padlo v roce 2025 (4 – Yamal, 3 – Karl, 2 – Nwaneri, Dadason, 1 – Satpajev), což je plných 36 procent, vyplývá z dat společnosti Opta.
Nová kometa se jmenuje Lennart Karl. Po úterní výhře 3:1 nad Sportingem Lisabon převzal autor vítězného gólu cenu pro hráče zápasu.
„Hrát v Bayernu je taková zábava. Učím se toho tolik s Harrym Kanem, Joshuou Kimmichem a všemi kolem sebe. Umožňuje mi to ukázat svůj fotbal. Přihrávají mi, já jim přihrávám zpět. Jsou to skvělí spoluhráči a je to velká zábava,“ vyzdvihl Karl.
Každý zápas je pro něj zážitkem. „Hrát v Lize mistrů v 17 letech je pro mě velmi speciální. Jsem hrdý na sebe a na tým. Všechno se perfektně sešlo,“ pochvaloval si.
Co jsou Karlovy silné stránky?
Hráč měřící pouhých 168 centimetrů předtím skóroval proti Bruggám a Arsenalu a stal se nejmladším střelcem Bayernu v soutěži. „Má v sobě něco speciálního. Hraje pro nás velmi, velmi důležitou roli,“ pochválil ho sportovní ředitel Max Eberl.
„Karl za nás určitě odehrál lepší zápasy, ale nějak se tam vždycky objeví čtyřikrát nebo pětkrát a pak udeří. I to je jeho silná stránka; ani nemusíte být nejlepším hráčem na hřišti,“ řekl trenér Vincent Kompany.
V dosavadních 20 soutěžních zápasech za bavorského giganta vstřelil Karl pět gólů. „V poslední době jsem mnohem víc trénoval pravou nohu. Vyplatilo se. Perfektní kontakt levou nohou a pak zakončení pravou,“ popsal svůj gól proti Sportingu.
„Když je Lenny před brankou, poradí si. Dokáže míč trefit hlavou, pravou nohou, levou nohou, lýtkem. Má cit a to ho jako trenér nenaučíte,“ uvedl trenér Bayernu Mnichov Vincent Kompany.
Dostane šanci na mistrovství světa?
Mladá hvězda, která nedávno debutovala za tým do 21 let a vstřelila tam tři góly, je nyní dokonce považována za kandidáta na nominaci na mistrovství světa. Očekává po takovém výkonu nějaký vzkaz od trenéra reprezentace Juliana Nagelsmanna?
„Myslím, že zatím ne, ne,“ řekl Karl. Eberl byl také opatrný: „Podává dobré výkony, dává góly. To jsou jeho argumenty. Co se stane v létě, není naše rozhodnutí.“