Bayern Mnichov má v Lize mistrů další vítězství. Německý velkoklub porazil po obratu Sporting Lisabon (3:1) a posunul se v neúplné tabulce na druhé místo. Dalších sedm zápasů včetně duelu Tottenham Hotspur – Slavia Praha začalo ve 21:00.
Bayern otočil duel se Sportingem a je druhý v LM
Bavorský tým vyhrál ve své Allianz Areně všech deset soutěžních zápasů od začátku sezony při skóre 39:6. Už v 6. minutě poslal míč z hranice šestnáctky do sítě sedmnáctiletý supertalent Karl, ale gól mu vzal rozhodčí pro předchozí těsný ofsajd. Ještě do přestávky Angličan Kane trefil tyč, ale při ojedinělé akci hostů si Kimmich srazil Simoesův centr do vlastní sítě.
Po jedenácti minutách po rohovém kopu srovnal nikým nehlídaný Gnabry. Karl vzápětí strhl vedení na stranu favorita a stal se nejmladším hráčem, který se v Lize mistrů trefil ve třech zápasech po sobě. Obránce Tah obrat dovršil a Bayern se bodově dotáhl na Arsenal, který má ale středeční zápas v Bruggách k dobru.
Olympiakos Pireus zvítězil na hřišti Kajratu Almaty 1:0 a bylo to poprvé kdy v této soutěži bodoval po 12 porážkách. Na stadionu v Astaně, kde hraje Kajrat své pohárové zápasy, ukazoval teploměr osmnáct stupňů pod nulou, a to byla pro tým z jihu Evropy těžká překážka.
Tou další byl brankář Anarbekov, který zmařil čtyři šance hostů, než ho v 73. minutě z ostrého úhlu překonal Portugalec Martins. I přes výhru zůstává Olympiakos s pěti body mimo postupovou čtyřiadvacítku, Kajrat je s jedním bodem předposlední.
Výsledky Ligy mistrů:
Výsledky Ligy mistrů:
Kajrat Almaty – Olympiakos Pireus 0:1 (0:0)
Branka: 73. Martins. Rozhodčí: Munuera (Šp.).
Bayern Mnichov – Sporting Lisabon 3:1 (0:0)
Branky: 65. Gnabry, 69. Karl, 77. Tah – 54. vlastní Kimmich. Rozhodčí: Walsh (Skot.)