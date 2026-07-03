Kapverdy zkusí překvapit obhájce titulu. Egypt čeká premiéra v play-off, Kolumbie vyzve Ghanu

Fotbalisté Kapverd chtějí na mistrovství světa zabojovat o další překvapení. V úvodním kole vyřazovací části je však čekají obhájci titulu z Argentiny v čele s hvězdným Lionelem Messim. Egypt a Austrálie se pokusí ve vzájemném utkání poprvé vyhrát zápas play-off. Africký celek čeká premiéra ve vyřazovací části, Australané dvakrát neuspěli. Duel Kolumbie s Ghanou uzavře úvodní kolo. Favoritem jsou Jihoameričané, kteří bez porážky překvapivě ovládli svou skupinu před Portugalskem. Výjimečný zápas vyhlíží trenér Ghaňanů Carlos Queiroz, zkušený portugalský kouč v minulosti vedl Kolumbii. Přímý přenos utkání Argentina – Kapverdy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 23:15.
Remízy s bývalými vítězi mistrovství světa Španělskem a Uruguayí pomohly debutantovi na šampionátu k postupu ze skupiny H. Asistent trenéra Humberto Bettencourt prohlásil, že pro Kapverďany bude potěšením utkat se s Albiceleste. Bez toho, aby proklínal osud, že outsider musí hrát s úřadujícími šampiony.
„Statistiky jsou teorie. Fotbal, jak ukázalo mnoho výsledků v historii, dokazuje, že jediné, na čem skutečně záleží, je to, co se děje uvnitř čtyř lajn,“ uvedl asistent v kempu týmu v Tampě. „Dříve nám dávali jedno procento naděje, teď jsou pro nás čtyři procenta irelevantní. Mnohem více se zaměřujeme na vlastní ambice a očekávání,“ dodal.
Bettencourt uvedl, že Kapverdy nebudou výrazně měnit svůj styl, aby odolaly mistrům světa. Nemají ani v plánu osobně hlídat Messiho, který s šesti góly vede spolu s Francouzem Kylianem Mbappém tabulku střelců turnaje.
„Messiho samozřejmě bereme za hráče, který dokáže rozhodnout zápas. Ale vždy se díváme na celé mužstvo. Na kombinace, které soupeř ovládá, na prostor, který se mohou pokusit Messimu otevřít,“ řekl Bettencourt. Asistent byl jediný člen výpravy, který tento týden hovořil s médii.
Kapverdy jsou nejméně lidnatý stát, který se kdy dostal do vyřazovacích kol mistrovství světa. Nejenže se zvýšil kredit týmu, ale fotbalisté také zviditelnili celý ostrovní stát.
Trenér Argentiny Lionel Scaloni se chystá Messiho vrátit do základní sestavy poté, co kanonýr v posledním zápase ve skupině proti Jordánsku začal na lavičce. Messi nastoupil jako střídající hráč a vstřelil svůj šestý gól na turnaji při výhře 3:1, která Albiceleste udržela plný bodový zisk ve skupinové fázi.
Přestože je to Messiho šesté mistrovství světa a nedávno oslavil 39. narozeniny, nejeví žádné známky stárnutí. S 19 góly je nejlepším střelcem MS všech dob. Proti Jordánsku se stal prvním hráčem, který skóroval v sedmi zápasech mistrovství světa po sobě. Miami je pro něj domovem od roku 2023, kdy začal hrát za místní Inter.
„Nepřekvapuje mě, že Kapverdy postoupily do vyřazovací části. Nedokázali je porazit Španělé ani Uruguayci. Je to rychlý tým, který hraje výborně. Můžu vám zaručit, že nám cestu dál ztíží,“ varoval Scaloni.
Egypt čeká premiéra v play-off
Egypt na turnaji v USA, Kanadě a Mexiku prošel skupinou bez porážky. Ve všech jeho utkáních skórovala obě mužstva, kromě remíz 1:1 s Belgií a Íránem porazili Faraoni 3:1 Nový Zéland. Trenér Husam Hasan by měl mít k dispozici i hvězdného útočníka Muhammada Salaha, jehož trápily v posledním duelu s Íránem zdravotní problémy.
„Sám si řekl o střídání. Nebojím se absencí, mám plnou důvěru ve všechny hráče v týmu. Mám mužstvo plné bojovníků, kteří udělají všechno pro to, abychom zvládli i další zápas,“ uvedl egyptský kouč.
Rovněž Austrálie obsadila ve skupině druhé místo. Na úvod si poradila 2:0 s Tureckem, následně stejným výsledkem podlehla USA a na závěr remizovala bez branek s Paraguayí.
„Postup ze skupiny je pro nás velký úspěch. Máme velice mladý tým, který bude na příštích šampionátech ještě lepší. Ale proč bychom museli čekat další čtyři roky, proč bychom nemohli přepsat historii už na tomhle turnaji?“ řekl australský trenér Tony Popovic.
Kolumbie s Ghanou uzavřou úvodní kolo
Kolumbie v posledním zápase skupiny K remizovala s Portugalskem bez branek, favorita nicméně přehrávala. Předtím zdolala Kongo 1:0 a Uzbekistán 3:1 a zvítězila i ve dvou přípravných duelech před šampionátem. Ghana na závěr skupiny L podlehla Chorvatsku 1:2, po výhře 1:0 nad Panamou a bezbrankové remíze s Anglií ale coby třetí z osmičky nejlepších mužstev na třetích pozicích postoupila do vyřazovací fáze.
Týmy se potkají poprvé, jejich maximem na světových šampionátech je jedna účast ve čtvrtfinále. Kolumbijci si zahrají vyřazovací část počtvrté v historii, dosud si připsali jediné vítězství, v roce 2014 v osmifinále porazili Uruguay. Při své minulé účasti před osmi lety vypadli na penalty s Anglií.
„Vůbec si nesmíme myslet, že by Ghana byla nějakým přijatelným soupeřem. Může být pro nás paradoxně z pohledu fyzické hry těžší výzvou než Portugalsko. Ale pokud k zápasu přistoupíme jako doposud na turnaji, bude to pro soupeře těžké. Musíme se mu snažit vnutit svou hru. Cítím, že můžeme dojít hodně daleko,“ řekl kolumbijský záložník Richard Ríos.
Ghaňané věří, že by jim mohla pomoci trenérova zkušenost s kolumbijským celkem. Třiasedmdesátiletý Queiroz vedl soupeřův tým od února 2019 do prosince 2020, kdy byl po debaklech 0:3 s Uruguayí a 1:6 v Ekvádoru v kvalifikaci odvolán. Zkušený kouč se účastní už šestého mistrovství světa.
Týmy z Jižní Ameriky dosud byly pro Ghanu prokletím, stopku jí vystavily při obou předchozích účastech ve vyřazovací fázi. Před 20 lety Afričané v osmifinále prohráli s Brazílií 0:3, o další čtyři roky později vypadli s Uruguayí na penalty, stejnému soupeři podlehli i ve skupinové části na minulém turnaji v Kataru.
„Nemyslím si, že by nám jihoamerický styl neseděl. Je to spíše souhra náhod,“ řekl ghanský kapitán Jordan Ayew.
„Měli bychom si užívat to, čeho jsme už dosáhli. Po letech zase máme na mistrovství pocit štěstí, to by nám mohlo v zápase pomoci,“ doplnil čtyřiatřicetiletý útočník, kterého v prvních dvou duelech na šampionátu vystřídal plzeňský Adu. I tentokrát by měl jeden ze zástupců Viktorie na turnaji začít na lavičce.