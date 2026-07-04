Kapverďané cítí zklamání i hrdost. Trenér Bubista chce nastartovat novou éru

Zklamaní, ale hrdí na své výkony byli kapverdští fotbalisté po vyřazení z mistrovství světa. Nováček šampionátu v úvodním kole play-off dlouho živil šanci na další senzaci, obhájcům titulu z Argentiny podlehl 2:3 až po prodloužení. Trenér Bubista věří, že úspěšný turnaj v USA, Kanadě a Mexiku nastartoval novou éru kapverdské reprezentace.
Kapverdy se dokázaly dvakrát vrátit do utkání. Favorita poslal do vedení v první půli nejlepší střelec turnaje Lionel Messi, po hodině srovnal Deroy Duarte.
Prodloužení zahájil brzkou brankou Lisandro Martínez, opět ale zareagoval Sidny Lopes Cabral. Rozhodl tak až vlastní gól Dineye Borgese ze 111. minuty.
„V kabině vládne velké zklamání. Je to pochopitelné, vypadli jsme ze šampionátu, přitom jsme byli tak blízko,“ řekl Bubista.
„Přes všechen smutek se hráči objímali, plakali. I tímhle si musíte projít, pokud se chcete stále zlepšovat. Ukazuje to velkého týmového ducha,“ přidal šestapadesátiletý kouč.
Hrdinou utkání v Miami dlouho byl brankář Vozinha, který několikrát vychytal hvězdného kapitána soupeře Messiho a navázal na skvělé výkony ze skupiny.
„Bojovali jsme s Argentinou jako rovný s rovným. Ukázali jsme světu, co kapverdská reprezentace dokáže,“ uvedl čtyřicetiletý gólman. „Už nikdo se nebude ptát, kde leží Kapverdy. Teď všichni vědí, kdo jsme,“ podotkl obránce Pico Lopes.
Kapverdy ve skupině remizovaly s bývalými vítězi mistrovství světa Španělskem a Uruguayí. K tomu přidaly nerozhodný výsledek i proti Saúdské Arábii a v sobotu neprohrály v základní hrací době ani s jihoamerickým gigantem.
„Argentinci jsou šampioni a mají v týmu nejlepší hráče světa. Není nutné toho moc dodávat, bylo jasné, že nás čeká těžká zkouška,“ řekl Bubista.
„Jsem hlavně hrdý na své hráče, kteří ukázali, o čem je naše malá ostrovní země. Byli jsme poprvé na mistrovství světa, přesto jsme proti všem soupeřům obstáli a snažili jsme se stále hrát fotbal, neztratit svou tvář. Na tom chceme do budoucna stavět, abychom se dostali i na další šampionáty a mohli se měřit s velkými týmy,“ dodal kapverdský trenér.