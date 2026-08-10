Kuchta opouští Spartu, bude hostovat v Polsku

Sparta s ním nepočítá a bývalá opora letenského týmu se stěhuje. Třetí zahraniční angažmá si vyzkouší útočník Jan Kuchta, který odešel na roční hostování s opcí na přestup do Legie Varšava.
Devětadvacetiletý útočník už působil v Lokomotivu Moskva a Midtjyllandu. V polské metropoli se sejde se záložníkem Michalem Ševčíkem, který tam rovněž hostuje z Letné.
Kuchta hrál ve Spartě v letech 2022 až 2024, vloni v lednu se do pražského klubu vrátil po necelém půlroce v dánském Midtjyllandu. S letenským týmem získal dva mistrovské tituly a jednou domácí pohár. Ligu i MOL Cup předtím ovládl také se Slavií.
Kuchta si jarními výkony ve Spartě vysloužil nominaci na letní mistrovství světa v Severní Americe. Všechny tři zápasy české reprezentace ve skupině ale strávil na lavičce i kvůli tomu, že krátce před šampionátem utrpěl v přípravě s Kosovem lehké zranění. Za národní A-tým si dosud připsal 31 startů a tři branky.
V začínající sezoně zasáhl v dresu Sparty pouze do úvodního kola v Brně proti Zbrojovce, v minulém týdnu chyběl v zápasové nominaci jak proti Lyonu v kvalifikaci Ligy mistrů, tak i v domácí soutěži v Mladé Boleslavi. Letenští na pozici útočníka na startu ročníku získali norského kanonýra Jonatana Brunese.
„Je to pro mě velmi vhodná chvíle pro přestup. Legia je nejúspěšnější klub v Polsku s krásným stadionem a Varšava je skutečně nádherné město. Můj cíl je jasný. Jsem hráč, který chce tvrdě pracovat a především pomáhat týmu,“ citoval web Legie Kuchtu.
O novém angažmá se radil i s bývalým útočníkem polského mužstva Tomášem Pekhartem. „O klubu, trenérech i o Varšavě mluvil jen pozitivně. Řekl mi, že v Legii je všechno perfektní,“ prohlásil zkušený útočník.
Kuchta v minulosti hrával i za Bohemians 1905, Žižkov, Slovácko, Teplice a Liberec. V české lize zaznamenal v 219 zápasech 87 gólů. Ještě ve Slavii v sezoně 2020/21 ovládl spolu s tehdejším sparťanem Adamem Hložkem tabulku střelců. V součtu s působením v Lokomotivu Moskva a Midtjyllandu má na kontě 91 branek v nejvyšších soutěžích, devět tref mu tak chybí ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů.
V Legii se Kuchta potká se Ševčíkem, zanedlouho čtyřiadvacetiletý záložník tam v červenci odešel rovněž na roční hostování s opcí. Klub z polského hlavního města je s 15 tituly nejúspěšnějším týmem v historii Ekstraklasy, v minulé sezoně ale skončil až šestý. Vloni v listopadu se v hlavní fázi Konferenční ligy utkal doma i se Spartou, které podlehl 0:1. Kuchta tehdy zasáhl do zápasu coby náhradník.