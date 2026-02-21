Bayern Mnichov zvládl souboj 23. kola německé ligy s Frankfurtem a po výhře 3:2 má před druhým Dortmundem náskok osmi bodů. Borussia jen remizovala 2:2 v Lipsku. V tabulce třetí Hoffenheim remizoval v Kolíně nad Rýnem 2:2, Leverkusen porážkou 0:1 na půdě Unionu Berlín propásl šanci proklouznout do nejlepší čtyřky a zůstal šestý.
Bayern v této fázi bundesligové sezony nikdy nenastřílel více než současných 85 branek a stále míří za překonáním vlastního ligového rekordu 101 gólů ze sezony 1971/1972. Tentokrát se brzy trefil Pavlovič a další dvě branky přidal nejlepší bundesligový střelec Kane, první hlavičkou po rohovém kopu, druhou střelou z dálky.
Pro anglického kanonýra to byl 28. ligový gól v sezoně a už o dvě branky překonal svoji bilanci z minulého ročníku. V závěru ale faulem zavinil penaltu, kterou Burkardt proměnil. A když Francouz Kalimuendo čtyři minuty před koncem potrestal chybu v rozehrávce kontaktním gólem, domácí museli v osmiminutovém nastavení bránit těsnou výhru.
Borussia v úterý zdolala v Lize mistrů Bergamo 2:0, ale v Bundeslize její vítězné tažení skončilo. V Lipsku Rakušan Baumgartner už v prvním poločase dvakrát překonal švýcarského brankáře Kobela, ale po změně stran hostům svitla naděje, když si Brazilec Cardoso po rohovém kopu srazil míč do vlastní branky. V páté nastavené minutě pak Portugalec Silva prvním gólem v žluto-černém dresu vyrovnal.
Hoffenheim prožívá nejlepší sezonu v historii, vyhrál šest z posledních sedmi zápasů a během této série podlehl jen Bayernu. V Kolíně nad Rýnem musel dohánět ztrátu, když obranu, v níž nechyběli Vladimír Coufal a Robin Hranáč, zaskočil domácí Ache. Turek Kabak těsně před přestávkou srovnal a Chorvat Kramarič po hodině hry pohotově doklepl do sítě míč, který se odrazil od tyče.
Devatenáctiletý záložník Mala osmým gólem v soutěži odvrátil prohru domácích. I tak má Hoffenheim o 24 bodů víc než ve stejné fázi před rokem. Adam Hložek je stále na marodce, ale v závěru si první minutu v Bundeslize zahrál Yannick Eduardo, český fotbalista s angolskými kořeny.
Union Berlín byl od začátku roku sedm kol bez vítězství, ale proti Leverkusenu černou sérii ukončil. Postaral se o to Khedira a Bayer opět venku neudržel čisté konto, což se mu v této sezoně ještě nepovedlo. Patrik Schick, který ve středu dvěma góly zařídil výhru v Lize mistrů v Pireu, začal jen na lavičce. Po hodině hry vystřídal Kamerunce Kofaneho a těsně před koncem měl blízko k vyrovnání, ale jeho hlavička proletěla těsně nad břevnem.
Wolfsburg prožívá nejhorší bundesligovou sezonu v historii, dvacet bodů v této fázi ještě nikdy neměl. S Augsburgem ještě pět minut před koncem vedl, ale gólem v nastavení prohrál 2:3 a zůstává těsně nad pásmem sestupu.
Výsledky 23. kola německé ligy
