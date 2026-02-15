Fotbal

Lipsko ztratilo body v duelu s Wolfsburgem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Jen remízu 2:2 vytěžili fotbalisté Lipska z duelu s Wolfsburgem a po 22. kole přišli o čtvrté místo v tabulce, v níž jsou nyní pátí za Stuttgartem. Alespoň bod zachránili v závěru. V zápase dvakrát dotáhli skóre, podruhé se o to postaral minutu před koncem Brajan Gruda.

Wolfsburg se dostal do vedení v 52. minutě, když se trefil nejlepší střelec týmu Amúra. Alžírský útočník se prosadil ranou z prvního doteku ke vzdálenější tyči a zaznamenal osmý gól v sezoně. V 70. minutě potrestal obrovskou chybu gólmana Grabary křídelník Diomande, který po špatném výkopu polského brankáře využil Grudovy přihrávky a rovněž v ročníku skóroval poosmé.

Vedení Wolfsburgu vrátil střídající Svanberg střelou na zadní tyč, ale o první vítězství po čtyřech zápasech je připravila nedávná posila na hostování z Brightonu Gruda. Obstřelil gólmana Grabaru a trefil horní roh branky.

Augsburg porazil 1:0 poslední Heidenheim a od konce října neprohrál sedmý domácí zápas po sobě. Gól francouzského záložníka Clauda-Maurice z penalty v závěrečných deseti minutách rozhodl o tom, že trápící se Heidenheim čeká na vítězství už devět zápasů.

Výsledky 22. kola německé fotbalové ligy

Brémy – Bayern Mnichov 0:3 (22. z pen. a 25. Kane, 70. Goretzka), Frankfurt – Mönchengladbach 3:0 (24. Brown, 34. Amajmúní, 75. Knauff), Hamburk – Union Berlín 3:2 (35. a 82. Königsdörffer, 45.+2 Capaldo – 28. Querfeld z pen., 89. Ilič), Hoffenheim – Freiburg 3:0 (46. Asllani, 51. Kabak, 90.+5 Gendrey), Leverkusen – St. Pauli 4:0 (13. Quansah, 14. Schick, 52. Tapsoba, 78. Poku), Stuttgart – Kolín nad Rýnem 3:1 (15. a 84. Demirovič, 90.+2 Undav – 79. Ache), Augsburg – Heidenheim 1:0 (80. Claude-Maurice z pen.), Lipsko – Wolfsburg 2:2 (70. Diomande, 89. Gruda - 52. Amúra, 78. Svanberg).

