Ani gól a asistence Harryho Kanea nepomohly Bayernu k výhře nad Arsenalem ve třetím kole Ligy mistrů. Remízu 2:2 zařídil Declan Rice v 82. minutě. Real Madrid přehrál Lipsko 4:1, Como si vyšláplo na Manchester United stejným výsledkem. Za vedoucím PSG je druhá Aston Villa, která porazila Viking Stavanger 3:1. Český záložník Kryštof Daněk svým prvním gólem v Lize mistrů rozhodl o vítězství Lince 3:2 na hřišti Sportingu Lisabon.
Anglického mistra poslal do vedení Eze, který vystřídal zraněného Saku už v 10. minutě. Bayern skóre otočil, ale v závěru vyrovnal Rice. Kane z penalty na 2:1 skóroval v desátém zápase Ligy mistrů v řadě a už jen jedna trefa mu chybí k vyrovnání rekordu Cristiana Ronalda. Bayern neprohrál 40. domácí zápas v Lize mistrů za sebou, Arsenalu skončila série 14 výher v ligové fázi.
K senzační výhře dospěl Linec. Sporting sice vedl 1:0, ale hosté duel otočili. Vítězný gól vstřelil Daněk v 68. minutě po brejku a přihrávce Adenirana. Český záložník odehrál celý zápas, v závěru uviděl žlutou kartu za protesty.
Real Madrid skóroval ve 45. utkání za sebou v Lize mistrů. Bílý balet vyhrál i sedmé domácí utkání v sezoně a kouč José Mourinho po návratu na jeho lavičku drží stoprocentní bilanci na San Bernabéu. V neděli čeká Real El Clasico v Barceloně.
Černou sérii čtyř utkání bez výhry v Lize mistrů ukončil milánský Inter, který zdolal Šachtar Doněck 1:0. Skvělý start do soutěže potvrdila Aston Villa a také Betis Sevilla, který zdolal Feyenoord Rotterdam 1:0. Oba týmy mají společně s Paris Saint-Germain, Liverpoolem a Realem plný počet devíti bodů.
Nováček soutěže Como porazilo v prvním kole Lipsko 4:1 a nyní si tento výsledek zopakovalo i proti Manchesteru United. Hrdinou zápasu se stal argentinský reprezentant Nico Paz, který otevřel skóre už ve 2. minutě a výhru pak jistil třetím gólem.
Manchester nevyhrál už posedmé za sebou, což se mu stalo naposledy před 11 lety. V Premier League mu po sedmi kolech patří až 13. místo s jednou výhrou. V Lize mistrů vyhráli rudí ďáblové pouze jeden z posledních 11 zápasů. Na svěřence kouče Fábregase nestačili, čestný úspěch zaznamenal Zirkzee až v nastaveném čase.
Poprvé bodoval Galatasaray Istanbul, který otočil utkání v Lille a zvítězil 4:2. Francouzský tým si doma pokazil bilanci s tureckými soupeři, s nimiž v šesti pohárových zápasech dosud neprohrál. V Lize mistrů zůstává bez bodu. Turecký mistr musel reagovat na dvě branky devatenáctiletého Soriby Diouaneho, který se stal nejmladším střelcem Lille v soutěži. Čtvrtou branku Galatasaraye vstřelil bývalý hráč Lille Victor Osimhen. Hosté bodovali venku v Lize mistrů po pěti prohrách a jedné remíze.
Výsledky 3. kola fotbalové Ligy mistrů
Výsledky 3. kola fotbalové Ligy mistrů
Como – Manchester United 4:1 (1:0)
Branky: 2. a 57. Paz, 49. Duvikas, 76. Ramón – 90.+1 Zirkzee. Rozhodčí: Jablonski (Něm.).
Lille – Galatasaray Istanbul 2:4 (2:2)
Branky: 8. a 39. Diaoune – 2. Akgün, 44. Batrakov, 52. Torreira, 61. Osimhen. Rozhodčí: Obrenovič (Slovin.).
Aston Villa – Viking Stavanger 3:1 (2:0)
Branky: 23. Barkley, 36. Buendia z pen., 62. vlastní Heggheim – 84. Christiansen. Rozhodčí: Gishamer (Rak.).
Bayern Mnichov – Arsenal 2:2 (1:1)
Branky: 35. Davies, 61. Kane z pen. – 25. Eze, 82. Rice. Rozhodčí: Massa (It.).
Betis Sevilla – Feyenoord Rotterdam 1:0 (0:0)
Branka: 59. Isco z pen. Rozhodčí: Sozza (It.).
FC Bruggy – Lens 3:0 (1:0)
Branky: 45.+3 Vanaken, 50. Seys, 72. Forbs. Rozhodčí: Godinho (Portug.).
Inter Milán – Šachtar Doněck 1:0 (0:0)
Branka: 77. C. Augusto. Rozhodí: Osmers (Něm.). ČK: 68. Bastoni (Inter).
Real Madrid – Lipsko 4:1 (1:0)
Branky: 44. Silva, 52. Güler, 83. Mbappé, 87. Diomande – 85. Gomis. Rozhodčí: Kovács (Rum.).
Sporting Lisabon – LASK Linec 2:3 (1:1)
Branky: 5. z pen. a 89. Suárez – 15. Lang, 63. Kalajdžič, 68. Daněk. Rozhodčí: Walsh (Skot.).