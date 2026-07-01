Kane: Hráli jsme jako tým, dnes jsem měl ty hrdinské momenty já

Za nejlepší na turnaji označil Harry Kane výkon Anglie v zápase proti Kongu, v němž dvěma góly v posledních patnácti minutách odvrátil vyřazení vicemistrů Evropy a zařídil výhru 2:1.
Dvaatřicetiletý kanonýr Bayernu Mnichov se s 13 trefami v historické tabulce střelců přehoupl o gól přes legendárního Pelého a dělí se o šesté místo.
Angličané se dlouho nemohli proti houževnatému soupeři prosadit, situaci jim navíc zkomplikoval vedoucí gól Briana Cipengy ze sedmé minuty. Trenér Thomas Tuchel v pozápasovém rozhovoru chválil mentalitu a víru týmu, která podle něj vedla k obratu. Kane s tím souhlasil. „Dobývání konžské obrany nám ukázalo, na čem máme ještě pracovat, v této fázi turnaje je hlavní postoupit. A my jsme to vybojovali silou vůle. Dnes to byl z útočného pohledu náš nejlepší výkon na turnaji,“ řekl kapitán mužstva stanici BBC.
Anglii až do 75. minuty přiváděl k zoufalství konžský brankář Lionel Mpasi, který zejména v prvním poločase chytil několik vyložených šancí. „Byl to bláznivý zápas, jejich gólman předváděl neuvěřitelné zákroky,“ uvedl střelec Bayernu Mnichov, který v této sezoně nastoupil do 55 utkání, v nichž dal už 66 gólů.
„Hráli jsme jako tým. V takových zápasech je vždy důležité, aby to někdo vzal na sebe a rozhodl. Dnes jsem měl ty hrdinské momenty já,“ konstatoval Kane.
Na oba góly mu přihrál střídající Antony Gordon z Newcastlu. „Po zápase s Chorvatskem ve skupině jsme mluvili o tom, jak jsou střídání a přínos nových hráčů důležité. Dnes se to opět potvrdilo, dokázali jsme, že hrajeme jako tým,“ zdůraznil Kane.
Angličany čeká v osmifinále Mexiko a poprvé během turnaje pocestují do vysokohorského prostředí hlavního města spolupořadatele MS, který si z Aztéckého stadionu udělal nedobytnou pevnost. „Teď si společně s fanoušky užijeme postup a za čtyři dny jdeme opět do boje. Doufám, že ve vítězném trendu budeme pokračovat,“ prohlásil Kane.
Přehled nejlepších střelců v historii fotbalového MS
Přehled nejlepších střelců v historii fotbalového MS
Góly – Jméno – Země – Období
19 – Lionel Messi – Argentina – od 2006
18 – Kylian Mbappé – Francie – od 2018
16 – Miroslav Klose – Německo – 2002–14
15 – Ronaldo – Brazílie – 1994–06
14 – Gerd Müller – SRN – 1970–74
13 – Just Fontaine – Francie – 1958
Harry Kane – Anglie – od 2018
12 – Pelé – Brazílie – 1958–70
11 – Sándor Kocsis – Maďarsko – 1954
Jürgen Klinsmann – SRN/Německo – 1990–98
10 – Helmut Rahn – SRN – 1954–58
Teófilo Cubillas – Peru – 1970–82
Grzegorz Lato – Polsko – 1974–82
Gary Lineker – Anglie – 1986–90
Gabriel Batistuta – Argentina – 1994–02
Thomas Müller – Německo – 2010–18
Cristiano Ronaldo – Portugalsko – od 2006