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Fotbal

Odvážný při penaltě, obětavý v obraně. Kane sbíral na MS pochvaly


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Harry Kane vstoupil do MS dvěma góly, kterými pomohl Anglii k vítězství nad Chorvatskem (4:2). V utkání byl u všeho podstatného: kopal opakovanou penaltu, v závěru naopak obětavě bránil ve vlastním vápně. Kaneův výkon ocenily i někdejší fotbalové hvězdy.

Chorvatský kapitán Luka Modrič hrající na pátém světovém šampionátu dal svým faulem soupeři nečekaně brzy výhodu penalty. Kane se při rozběhu téměř zastavil, pak vystřelil na pravou stranu a Livakovič míč vyrazil. Na pokyn videorozhodčího se však exekuce opakovala.

Kane po utkání tvrdil, že schválně zpomalil, aby Livakoviče donutil porušit pravidla. „Když jsem se díval na klipy, viděl jsem, že rád skáče brzy. Věděl jsem tedy, že existuje šance, že když skoro zastavím, tak opustí čáru moc brzy. Byl jsem si na 80 procent jistý, že to zase udělal. Při opakovaném pokusu jsem trochu změnil techniku. Proto dělám průzkum brankářů a nakonec to pro mě dopadlo dobře,“ uvedl kapitán Anglie.

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Moment utkání: Modričův faul a proměněná opakovaná Kaneova penalta
Zdroj: ČT sport

Opakovaný pokus poslal do stejného místa, ale už mnohem razantněji, Livakovič tentokrát zvolil opačnou stranu. Na světelné tabuli na stadionu se objevil údaj, že míč vletěl do sítě rychlostí 122 kilometrů za hodinu. „Vyžaduje obrovskou odvahu zase se postavit k míči, projít si tím procesem znovu. Kane si stahuje ponožky, dívá se dolů, tentokrát bez zpomalení. A 1:0 pro Anglii,“ komentoval penaltu bývalý anglický obránce Lee Dixon v televizi ITV.

Kane k výhře přispěl ještě trefou hlavou a stal se osmým hráčem, který na letošním turnaji vstřelil dva a více gólů. Druhou brankou se vyrovnal Garymu Linekerovi v počtu deseti gólů vstřelených za Anglii na MS.

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Sestřih utkání Anglie – Chorvatsko
Zdroj: ČT sport

Vynikl však také jinak. V závěru nastavil hruď prudké střele. „Harry dal dva góly, ale nejvíc se mi líbilo, že v posledních minutách zblokoval střelu ve vlastním vápně. Když vidíte špičkového hráče bránit tak, jak brání on, je to obětavé. Chce vyhrát. Je připravený dělat věci, které by hvězda normálně neudělala,“ ocenil bývalý švédský útočník Zlatan Ibrahimovic na Fox Sports.

Kane po utkání popsal, co se dělo v kabině o přestávce po dvou inkasovaných gólech. „Šéf (trenér Tuchel) řekl: Jdeme na to, zrychlit tempo, jít muž proti muži a úplně to převzít. A přesně to se stalo. Viděli jste nás v naší nejlepší formě, s míčem i bez něj. Mohli jsme v jedné pasáži dát tři nebo čtyři góly. Udělali jsme, co jsme museli, a zápas jsme na konci pěkně dohráli,“ uvedl Kane.

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