Juventus v závěru ligy klopýtá. Římské derby vyhrálo AS

Juventus Turín nemá dobrý závěr sezony. Ve 37. kole italské ligy prohrál 0:2 s Fiorentinou a v boji o Ligu mistrů klesl na šesté místo. Přímé kvalifikaci se naopak přiblížily AS Řím s AC Milán. Římané ovládli městské derby s Laziem 2:0, milánský klub zvítězil 2:1 v Janově. Na Ligu mistrů může pomýšlet před posledním kolem i páté Como, které zdolalo 1:0 Parmu. Mistrovský Inter Milán jen remizoval doma 1:1 se sestupující Veronou.
Juventus prohrál poprvé od konce února po deseti ligových zápasech, v nichž měl šest výher a čtyři remízy. Proti Fiorentině po listopadové remíze 1:1 neuspěl počtvrté za sebou. Inkasoval v prvním poločase od záložníka Ndoura a v závěru od Mandragory.
AS Řím mají na dosah po čtvrtém vítězství za sebou, které zajistil dvěma góly stoper Mancini, umístění v první čtyřce poprvé od sezony 2017/18. Po deseti letech zároveň v jedné sezoně porazili Lazio v obou zápasech.
Fotbalisté AC Milán rozhodli v Janově až ve druhé půli. Do vedení poslal Rossoneri Francouz Nkunku z penalty, druhou branku přidal devět minut před koncem švýcarský obránce Athekame. Janov už v závěru porážku jen zmírnil.
Stejně bodů jako šestý Juventus má Como, o jehož výhře nad Parmou rozhodl v 58. minutě španělský bek Moreno. Svěřenci trenéra Cesca Fábregase si už v minulém kole zajistili premiérovou účast v evropských pohárech, jen zatím nevědí, v jakém. Od kvalifikace do Ligy mistrů je nyní dělí dva body.
Inter Milán po zisku titulu tři kola před koncem a středečním zisku Italského poháru nastoupil proti předposlední Veroně v obměněné sestavě. Po vlastním gólu Edmundssona mířil favorit ke čtvrtému soutěžnímu vítězství za sebou, ale v nastavení Skot Bowie střelou k tyči vyrovnal.
Výsledky 37. kola italské fotbalové ligy
Výsledky 37. kola italské fotbalové ligy
AS Řím – Lazio Řím 2:0 (40. a 66. Mancini), Como – Parma 1:0 (58. Moreno), FC Janov – AC Milán 1:2 (87. Vásquez – 51. Nkunku z pen., 81. Athekame), Juventus Turín – Fiorentina 0:2 (34. Ndour, 83. Mandragora), Pisa – Neapol 0:3 (21. McTominay, 27. Rrahmani, 90.+2 Höjlund), Inter Milán – Hellas Verona 1:1 (47. vlastní Edmundsson – 90.+1 Bowie),
18:00 Bergamo – Boloňa,
20:45 Cagliari – FC Turín, Sassuolo – Lecce, Udine – Cremona.