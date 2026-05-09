Týden po mistrovské korunovaci zvítězil Inter Milán ve 36. kole italské fotbalové ligy na hřišti Lazia Řím 3:0 a dobře se naladil na středeční finále poháru, v němž ho na Olympijském stadionu přivítá stejný soupeř.
Inter měl bleskový start, argentinský mistr světa Martínez dal v šesté minutě už 19. ligový gól a upevnil si vedení v tabulce střelců. Ještě do přestávky připravil zpětnou přihrávkou druhou branku pro Chorvata Sučiče, který se krásně trefil z 18 metrů.
Šance na zvrat pohřbila po hodině hry červená karta pro Romagnoliho a početní převahu využil sedmatřicetiletý Armén Mchitarjan. Lazio zůstává osmé a jestli chce do pohárové Evropy, bude muset ve středu v poháru vyhrát. V devíti vzájemných zápasech za poslední čtyři roky ale neuspělo ani jednou.
Juventus Turín po dvou remízách zvítězil v Lecce 1:0 a postoupil na třetí místo. V neděli ho může přeskočit AC Milán, pokud porazí Atalantu Bergmo. Už v první minutě se prosadil srbský útočník Vlahovič. Pak se trefil ještě jednou, ale videorozhodčí mu druhý gól vzal pro předchozí ofsajd.
Fotbalisté Udine zvítězili v Cagliari 2:0 a v neúplné tabulce postoupili na deváté místo, což by po skončení soutěže byl jejich nejlepší výsledek od roku 2013. Svěřenci německého trenéra Kosty Runjaice venku pět kol po sobě neprohráli. O body postarali polský útočník Buksa a v nastavení Senegalec Gueye.
Výsledky 36. kola italské fotbalové ligy
Cagliari – Udine 0:2 (56. Buksa, 90.+6 Gueye)
Lazio Řím – Inter Milán 0:3 (6. L. Martínez, 39. Sučič, 76. Mchitarjan)
Lecce – Juventus Turín 0:1 (1. Vlahovič)