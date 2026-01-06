Juventus v 19. kole italské ligy vyhrál 3:0 v Sassuolu. V tabulce patří turínskému celku čtvrté místo o skóre před AS Řím, který zvítězil 2:0 v Lecce.
Juventus porazil Sassuolo 3:0 a drží čtvrté místo v Serii A
Juventus se ujal vedení díky vlastní brance Tarika Muharemoviče. V 62. minutě zvýšil na 2:0 Fabio Miretti a vzápětí přidal třetí zásah hostů Jonathan David, který potrestal špatnou rozehrávku Sassuola.
O první gól AS Řím v Lecce se v první půli postaral Evan Ferguson. Druhý zásah hostů v 71. minutě zaznamenal Artem Dovbyk, jenž po hodině hry přišel na trávník právě místo Fergusona.
Como zvítězilo 3:0 na hřišti poslední Pisy a potřetí za sebou neinkasovalo. Utkání rozhodl ve druhém poločase dvěma góly Anastasios Duvikas, třetí zásah přidal Maximo Perrone. Domácí nedali v závěru penaltu.
Juventus natáhl sérii bez porážky na pět zápasů a čtvrtou příčku, která jako poslední zaručuje start v Lize mistrů, drží o skóre před AS Řím. Como na šestém místě ztrácí tři body.
Výsledky 19. kola italské ligy
Pisa – Como 0:3 (76. a 90.+6 z pen. Duvikas, 68. Perrone), Lecce – AS Řím 0:2 (14. Ferguson, 71. Dovbyk), Sassuolo – Juventus 0:3 (16. vlastní Muharemovič, 62. Miretti, 63. David).