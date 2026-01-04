Fotbalisté Interu Milán v italské lize doma porazili Boloňu 3:1, vyhráli popáté v řadě a po 18. kole zůstali v čele o bod před městskými rivaly z AC. Porážku hostů neodvrátil ani Martin Vitík, jenž do hry naskočil o poločase. Neapol zvítězila v Římě nad Laziem 2:0 a je dál třetí o dva body za Interem. Laziu po třetí ztrátě v řadě patří deváté místo s šestibodovou ztrátou na pohárové příčky.
SESTŘIHInter porazil Boloňu a zůstal v čele Serie A, Lazio má další ztrátu
Inter v prvním poločase obléhal branku Boloni, ale snahy jeho hráčů mařil brankář Ravaglia. Šestadvacetiletý gólman kapituloval šest minut před přestávkou, když se Zieliňski prosadil střelou z hranice pokutového území. Ve 48. minuty zvýšil Martínez a desátou trefou v sezoně si upevnili pozici nejlepšího střelce soutěže. Po dalším zásahu Thurama sedm minut před koncem zmírnil porážku Boloni útočník Castro. Inter tak soupeři oplatil prosincové vyřazení z italského Superpoháru.
Neapol si zajistila vítězství nad Laziem už v prvním poločase, kdy se po dvou asistencích Politana trefili Spinazzola a Rrahmani. Římané hráli od 81. minuty bez vyloučeného Noslina. O sedm minut později přišli také o Marušiče, který neudržel nervy na uzdě a po vzájemném souboji vyvolal potyčku s Mazzochim. Rozhodčí dal červenou kartu oběma. Lazio mohlo krátce nato vykřesat naději, ale hlavička Guendouziho skončila na břevně.
Fiorentina gólem Keana z druhé nastavené minuty doma porazila Cremonu 1:0, připsala si druhou ligovou výhru v sezoně a opustila dno tabulky.
Výsledky Serie A
Výsledky Serie A
Lazio Řím – Neapol 0:2 (13. Spinazzola, 32. Rrahmani), Fiorentina – Cremona 1:0 (90.+2 Kean), Hellas Verona – FC Turín 0:3 (10. Simeone, 87. Casadei, 90.+1 Njie), Inter Milán – Boloňa 3:1 (39. Zieliňski, 48. Martínez, 74. Thuram – 83. Castro).