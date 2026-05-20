Jsme zklamaní, hodnotil Kozel po finále. Naděje na start v pohárech se nevzdává

Svěřenci Luboše Kozla ve finále MOL Cupu prohráli s Karvinou 3:1. Trenér neskrýval po utkání velké zklamání, ale nevzdával se naděje na účast v pohárech. Jablonec by se mohl dostat do kvalifikace Konferenční ligy, pokud by UEFA slezského soupeře vyřadila ze svých soutěží kvůli podezření v aktuální korupční kauze.
„Samozřejmě jsme zklamání. Ještě uvidíme, jak to bude. Ještě to neznamená, že páté místo z ligy nemusí být pohár. Víme, jaká je situace. Dostali jsme se do finále poháru, což je určitě úspěch. Ale když v tom finále jste a navíc nehrajete proti Spartě nebo Slavii, cítíte, že šance na to vyhrát je daleko větší,“ prohlásil Kozel.
Pokud by UEFA Karvinou, která je podezřelá z manipulování zápasů, nepustila do pohárů, mohl by se Jablonec coby pátý tým z ligy dostat do 2. předkola Konferenční ligy. „Nechtěl bych na tohle téma spekulovat. Ale samozřejmě pokud je klub obviněný nebo se vyšetřuje z těch věcí, které se objevují v tisku, tak si myslím, že by asi nebylo normální, kdyby měl reprezentovat v Evropě,“ řekl Kozel.
„Ale samozřejmě to nemá nic společného s dnešním zápasem a že ti hráči a to mužstvo (Karviné) podali takovýhle výkon. Dnes si ten pohár zasloužili,“ prohlásil pětapadesátiletý trenér.
Singhatehův zkrat nechápal
Jeho svěřenci ve finále vedli, ale na přelomu poločasů dvakrát inkasovali. V 57. minutě pak dostal střídající Singhateh po krátkém pobytu na trávníku rovnou červenou kartu za kopnutí do rozkroku bývalého spoluhráče Sebastiana Boháče.
„To, co předvedl Singy, samozřejmě hrubě ovlivnilo zápas. Já jsem věřil, že může být rozdílovým hráčem a jako žolík třeba utkání rozhodnout. Dá se říct, že se tak skoro stalo, akorát v negativním slova smyslu. Poslal nás do deseti a od té chvíle to bylo samozřejmě těžší. I když si paradoxně myslím, že v tu chvíli to z nás trochu spadlo,“ řekl Kozel.
„Neumím si to vysvětlit, absolutně nevím. Ještě jsem s ním nemluvil, protože ještě sedí v kabině jak hromádka neštěstí. V tu chvíli si to asi neuvědomí, teď už si to uvědomil. Takže myslím, že teď by bylo úplně zbytečné mu něco říkat. On sám ví, co udělal,“ doplnil Kozel.
Jeho svěřenci ještě před pár týdny figurovali v lize na třetím místě tabulky, závěr sezony jim ale nevyšel. Připsali si pátou porážku z posledních šesti soutěžních zápasů. „Nic jsme neupřednostnili, hráli jsme naplno i v lize. Pouze v posledním zápase jsme věděli, že musíme některé hráče nechat odpočinout. Určitě to nebylo tak, že bychom celou dobu upřednostňovali pohár,“ uvedl kouč.
O jistotu pohárů přišel jeho tým na úplný závěr sezony i před rokem. „Vloni jsme byli v jiné situaci. Byli jsme v pozici, jako je dnes třeba Hradec Králové. Spíše jsme doháněli manko, byli na vlně, nic jsme neobhajovali. Letos to bylo jiné. Navíc dnes jsme si mohli sáhnout na trofej, což bylo pro každého lákavé. Z toho pohledu mě to mrzí daleko víc,“ řekl Kozel.
Po zápase šel poděkovat fanouškům. „I když jsme prohrávali a hráli o deseti, jejich podpora byla po celý zápas úžasná. Chtěli jsme jim udělat radost a přinést trofej do Jablonce. Takže to byla taková moje omluva, vím, že jsme jim zůstali něco dlužní,“ doplnil jablonecký trenér.