Neskrýval obrovské zklamání. Trenéra Jindřicha Trpišovského po debaklu 1:4 v Limassolu od Pafosu v osmém kole Ligy mistrů mrzelo, že fotbalisté Slavie během celé ligové fáze nezvítězili a neukončili letité čekání klubu na výhru v hlavní části prestižní soutěže. Devětačtyřicetiletý kouč připustil, že čeští šampioni neměli dostatečnou kvalitu a na většinu soupeřů nestačili.
Je to frustrující, jsme zdecimovaní. Příště musíme být lepší, řekl Trpišovský
Slavia si v osmi kolech ligové části připsala jen tři body za remízy a obsadila až 34. místo z 36 účastníků soutěže daleko za postupovými pozicemi. V hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného vítězství při premiérové účasti v roce 2007 nevyhrála již 19 zápasů.
„Je to frustrující, Slavia na vítězství čeká už dlouho. Je to náš druhý (společný) ročník (Ligy mistrů), kdy se nepovedlo vyhrát. Cítili jsme, že proti Pafosu je šance veliká, odjíždíme zdecimovaní. Je to motivace pro další práci, vybudovat ještě lepší kádr,“ řekl Trpišovský na tiskové konferenci, s týmem v hlavní fázi Ligy mistrů nedosáhl na vítězství ani v roce 2019.
V této sezoně jeho svěřenci uhráli remízy s Bodö/Glimt, Bilbaem a v Bergamu proti Atalantě. Hned čtyřikrát utrpěli porážku o tři branky. „Mrzí mě hlavně Bodö, góly jsme dostali až na konci. Pak byla blízko ještě Atalanta, na výhru jsme si mohli sáhnout. Jinak byli ale soupeři jednoznačně lepší,“ uznal Trpišovský.
„V žádném utkání jsme nezvládli čelit kvalitě soupeře celých 90 minut, vždy jsme tam nechali okno a to je rozhodující. Na tom musíme zapracovat a zároveň být více zastupitelní. Bodů a gólů jsme chtěli víc, ale neměli jsme na ně. Musíme být zkrátka lepší, v některých zápasech to od nás bylo málo,“ připustil kouč.
Slabá produktivita a osm duelů bez vítězství
Jeho tým v poslední době dominuje české lize, v pohárech ale strádá. V soutěžích UEFA od předloňského září nezvítězil již 15 utkání po sobě. „Každý zápas hrajete s tím, že chcete vyhrát, ale nám se to nepovedlo v osmi utkáních. Trápí nás produktivita, i v tomhle duelu to bylo vidět. Musíte být efektivní,“ mínil Trpišovský.
„Pokud chceme být úspěšní, musíme hrát alespoň zčásti tak, jako jsme hráli proti Atalantě. Nedostávat góly, být produktivnější a proměňovat šance. Teď jsme měli po první půli vést 3:1, nestalo se. Budeme pracovat na tom, abychom byli v příštím roce silnější,“ podotkl Trpišovský.
Jeho svěřenci v Limassolu hráli po poločase 1:1, po změně stran ale od kyperského nováčka soutěže hned třikrát inkasovali. Dva góly dostali v oslabení po vyloučení střídajícího Jana Bořila. „Spousta špatných rozhodnutí, negativních momentů. S Honzou (Bořilem) jsem ještě nemluvil, ale hasil situaci po ztrátě ve chvíli, o které se bavíme furt. V přechodu namažeme míč soupeři do brejku a pak je z toho červená karta. Přišly dva inkasované góly,“ zlobil se Trpišovský.
„Úplně jsme se sesypali. Škoda, že jsme nezvládli výsledkově poděkovat výjezďákům, kteří nás podporovali i přes nepříznivé skóre. Hrozné pocity, čtyři góly jsou neakceptovatelné. Musíme se rychle zvednout, v neděli je liga. Není to jednoduchá situace,“ připomněl kouč start jarní části ligové sezony a utkání v Pardubicích.
Před zápasem na východě Čech se mu rozpadá střed obrany, zdravotní problémy trápí většinu stoperů. „Začínali jsme se šesti stopery, teď máme jednoho. Holi (Tomáš Holeš) a Vlčák (Tomáš Vlček) to mají na několik týdnů, u Igyho (Igoha Ogbua) s Chalym (Štěpánem Chaloupkem) to asi bohužel nebude jinak. Do Pardubic to budeme muset vyřešit, honí se mi to v hlavě od konce zápasu. Budeme si to muset vyhodnotit, zda nestáhneme nějakého hráče z hostování. Ale nejdřív musíme zjistit, jak dlouho budou ty absence trvat,“ řekl Trpišovský.