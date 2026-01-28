Dlouhé čekání fotbalistů Slavie na výhru v Lize mistrů trvá. S tímto ročníkem se rozloučili debaklem, když v závěrečném 8. kole ligové fáze prohráli v Limassolu po dlouhém oslabení s Pafosem 1:4. Pražané už před zápasem neměli naději na postup do vyřazovací fáze. V hlavní části milionářské soutěže čekají na výhru 19 zápasů od roku 2007. Po výprasku se vedení Slavie rozhodlo vrátit vstupné všem fanouškům, kteří přicestovali na Kypr.
Slavia dostala na Kypru čtyři góly a dohrávala v deseti
Kyperského nováčka soutěže poslal v souboji šampionů svých zemí v 17. minutě do vedení Vlad Dragomir. Před pauzou vyrovnal Štěpán Chaloupek, ale druhou půli lídr české ligy hrubě nezvládl.
V 53. minutě vrátil domácím náskok Bruno, chvíli nato byl vyloučen střídající Jan Bořil a v přesilovce se v závěru dvakrát trefil Anderson Silva. Pafos těsně nedosáhl na postup, Slavia obsadila ve společné tabulce pro 36 účastníků 34. místo. Pražané protáhli čekání na výhru v pohárech už na 15 zápasů a nedokázali se dobře naladit na víkendový start jarní části prvoligové sezony.
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský udělal několik změn v základní sestavě oproti minulému utkání s Barcelonou (2:4). Kvůli zranění chyběli jeden z kapitánů Holeš, Moses a také Vlček, který před týdnem naskočil do druhého poločasu. Poprvé v zahajovací jedenáctce dnes dostali v Lize mistrů šanci Cham s Prekopem, útočná jednička Chorý začal jen na lavičce. V sestavě Pafosu nescházela uzdravená největší hvězda obránce David Luiz.
Pražané měli v úvodu převahu a více drželi balon, ve skóre se to ale neprojevilo. Prekopa zblízka vychytal domácí gólman. V 17. minutě na opačné straně napřáhl zpoza vápna kapitán Dragomir a povedeným pokusem do horního roku rozjásal většinu fanoušků na ne zcela zaplněném stadionu v Limassolu, kde Pafos hraje duely v pohárech.
Poté dál hrozili hlavně slávisté. Mbodji v 21. minutě ale hlavičkou po centru minul a o chvíli později netrefil prostor mezi tyčemi ve velké šanci ani Cham. Před pauzou po centru poslal hlavičku vedle Sadílek, ve 43. minutě už ale bylo srovnáno. Douděrův centr z pravé strany propadl až k Chaloupkovi a ten ve skluzu zamířil do odkryté branky. Slávistický stoper dal svůj první gól v pohárech.
Po změně stran už střelec branky nenastoupil a nahradil ho Sanyang. Lídr české ligy vstup do druhé půle nezvládl a brzy opět prohrával. Luckassen vrátil přetažený centr hlavou na hranici malého vápna, nejrychleji zareagoval bek Bruno a v 53. minutě poslal balon k tyči.
Za chvíli bylo s hosty ještě hůř. Střídající kapitán Bořil byl na trávníku necelé čtyři minuty, než těsně za vápnem podle rozhodčích zasáhl nohou unikajícího protihráče a za zmaření zjevné brankové příležitosti dostal rovnou červenou kartu.
V oslabení už hosté neměli síly na zvrat. Staněk ještě v 67. minutě vychytal Dragomira a o chvíli později mu po Oršičově střele pomohla tyč. V 84. minutě už nicméně potřetí inkasoval. Oršič při brejku předložil balon Andersonu Silvovi a ten zamířil přesně.
O tři minuty později zvýšil Pafos už na 4:1. Oršič poslal do vápna centr a ten nakonec bez teče naskakujícího Andersona Silvy zapadl do sítě. Domácí pak vsadili vše na ofenzivu, ale vybojovat senzační postup už nedokázali.
Slavia po týden staré porážce s Barcelonou znovu inkasovala čtyři branky, o tři góly prohrála hned polovinu z osmi kol soutěže. Kyperský klub v pohárech zdolal českého soupeře teprve podruhé z posledních 13 duelů.
Utkání Slavie 8. kole fotbalové Ligy mistrů:
Pafos FC – Slavia Praha 4:1 (1:1)
Branky: 17. Dragomir, 53. Bruno, 84. Anderson Silva, 87. Oršič – 44. Chaloupek. Rozhodčí: Stieler - Koslowski, Borsch – Brand (video, všichni Něm.). ŽK: David Luiz, Gorter – Zima, Trpišovský (trenér). ČK: 59. Bořil (Slavia). Diváci: 5109.
Pafos: Gorter – Bruno, Luckassen, David Luiz, Pileas (90. Dimata) – Pepe – Jajá (77. Bassouamina), Dragomir, Quina (85. Sema), Oršič – Anderson Silva. Trenér: Celades.
Slavia: Staněk – Zima, Ogbu (61. Hašioka), Chaloupek (46. Sanyang) – Douděra, Sadílek, Oscar, Mbodji (55. Bořil) – Cham (76. Kušej), Provod – Prekop (55. Chorý). Trenér: Trpišovský.