Jen Patrik Schick si z českých reprezentantů zahraje vyřazovací část Ligy mistrů. Tam pomohl asistencí na gól fotbalistům Leverkusenu, kteří porazili Villarreal 3:0. Zato PSV Eindhoven s gólmanem Matějem Kovářem podlehl Bayernu Mnichov 1:2 a vyřazovací fázi si nezahraje. Stejně dopadl i Ajax Amsterodam, v jehož brance byl Vítězslav Jaroš, který na svém stadionu stejným skóre padl s Olympiakosem Pireus.
Schick pomohl Leverkusenu do play-off Ligy mistrů
Arsenal před vlastními diváky zdolal Kajrat Almaty 3:2 a ovládl společnou tabulku 36 týmů. Kanonýři jako jediní v osmi zápasech ligové fázi neztratili ani bod. Naopak obhájce trofeje Paris St. Germain jen remizoval doma s Newcastlem 1:1 a při souhře ostatních výsledků vypadl z elitní osmičky, kvůli čemuž ho čeká úvodní vyřazovací kolo. O přímý start v osmifinále v závěrečném 8. kole ligové fáze nečekaně přišel i slovutný Real Madrid po prohře 2:4 na hřišti Benfiky Lisabon.
PSV byl před dnešním večerem na postupovém místě, které ale neudržel. V 78. minutě vyrovnal na 1:1 Saibari a suverénní lídr Eredivisie se v tu chvíli nacházel mezi nejlepšími 24 celky. Jenže poslední slovo měl kanonýr bavorského týmu Kane. Bayern obsadil druhé místo, sedm z osmi zápasů ligové fáze vyhrál. Ajax potřeboval zvítězit, zápas s Olympiakosem nabídl přímou bitvu o vyřazovací fázi. Nakonec se však radovalo řecké mužstvo.
Vedle Arsenalu v elitní osmičce skončila i zbývající čtyři anglická mužstva, čímž si zajistila rovnou osmifinále. Liverpool rozstřílel na Anfieldu Karabach 6:0 i díky dvěma trefám Mac Allistera a skončil třetí. O bod a příčku za ním se překvapivě umístil Tottenham. Úřadující vítěz Evropské ligy zvítězil ve Frankfurtu 2:0, brankář londýnského celku Antonín Kinský byl opět jen na lavičce.
Na šestou pozici se posunula Chelsea, loňský vítěz klubového mistrovství světa uspěl v Neapoli 3:2. Naopak obhájce italského titulu se s Ligou mistrů rozloučil. Manchester City napravil nečekanou týden starou prohru 1:3 ze hřiště Bodö/Glimt, Galatasaray Istanbul zdolal 2:0 a uzavřel elitní osmičku, k čemuž mu pomohly i výsledky PSG a Realu.
Mezi Tottenham a Chelsea se vměstnala pátá Barcelona po výhře 4:1 nad FC Kodaň. Katalánský celek navázal na týden starou výhrou 4:2 z Edenu proti Slavii. Všechny branky nastřílela Barcelona po změně stran. Sedmá příčka připadla nečekaně Sportingu Lisabon, který zvítězil v Bilbau 3:2.
Realu Madrid nepomohly ani dvě branky Mbappého. Hosté v závěrečném nastavení dohrávali bez vyloučených Asencia a Rodryga. Dva góly Benfiky zaznamenal Schjelderup, postupový gól pak brankář Trubin. Portugalský tým díky překvapivému triumfu obsadil poslední postupové místo. Pro jeho trenéra Mourinha to bylo o to pikantnější, že to dokázal proti svému bývalému zaměstnavateli.
Bodö/Glimt navázalo na úspěch nad Manchesterem City a díky další šokující výhře 2:1 na stadionu Atlétika Madrid si zahraje vyřazovací část, přestože jeho šance byly ještě po úvodních šesti kolech minimální.
Výsledky zápasů 8. kola fotbalové Ligy mistrů:
Ajax Amsterodam – Olympiakos Pireus 1:2 (0:0)
Branky: 69. Dolberg z pen. – 52. Martins, 79. Hezze. Rozhodčí: Letexier (Fr.).
Arsenal – Kajrat Almaty 3:2 (3:1)
Branky: 2. Gyökeres, 16. Havertz, 37. Martinelli – 7. Jorginho z pen., 90.+3 Ricardinho Rozhodčí: Schnyder (Švýc.).
Bilbao – Sporting Lisabon 2:3 (2:1)
Branky: 3. Sancet, 29. Guruzeta – 12. Diomande, 62. Trincao, 90.+4 Alisson Santos. Rozhodčí: Zwayer (Něm.).
Atlético Madrid – Bodö/Glimt 1:2 (1:1)
Branky: 15. Sörloth – 34. Sjövold, 59. Högh. Rozhodčí: Mariani (It.).
FC Barcelona – FC Kodaň 4:1 (0:1)
Branky: 48. Lewandowski, 60. Yamal, 68. Raphinha z pen., 85. Rashford – 4. Dadason. Rozhodčí: Bastien (Fr.).
Benfica Lisabon – Real Madrid 4:2 (2:1)
Branky: 36. a 54. Schjelderup, 45.+5 Pavlidis z pen., 90.+8 Trubin – 30. a 58. Mbappé. Rozhodčí: Massa (It.). ČK: 90.+3 Asencio, 90.+7 Rodrygo (oba Real.)
FC Bruggy – Olympique Marseille 3:0 (2:0)
Branky: 4. Diakhon, 12. Vermant, 78. Stankovič. Rozhodčí: Guida (It.).
Borussia Dortmund – Inter Milán 0:2 (0:0)
Branky: 80. Dimarco, 90.+4 Diouf. Rozhodčí: Kovács (Rum.).
Eintracht Frankfurt – Tottenham 0:2 (0:0)
Branky: 47. Kolo Muani, 77. Solanke. Rozhodčí: Manzano (Šp.).
Leverkusen – Villarreal 3:0 (2:0)
Branky: 12. a 35. Tillman, 57. Grimaldo. Rozhodčí: Eskas (Nor.).
Liverpool – Karabach 6:0 (2:0)
Branky: 15. a 62. Mac Allister, 21. Wirtz, 50. Salah, 57. Ekitiké, 90. Chiesa. Rozhodčí: Kružliak (SR).
Manchester City – Galatasaray Istanbul 2:0 (2:0)
Branky: 11. Haaland, 29. Cherki. Rozhodčí: Hernández (Šp.).
Monako – Juventus Turín 0:0
Rozhodčí: Sánchez (Šp.).
Neapol – Chelsea 2:3 (2:1)
Branky: 33. Vergara, 43. Höjlund – 61. a 83. Pedro, 19. Fernández z pen. Rozhodčí: Turpin (Fr.).
Paris St. Germain – Newcastle 1:1 (1:1)
Branky: 8. Vitinha – 45.+2 Willock. Rozhodčí: Vinčič (Slovin.).
PSV Eindhoven – Bayern Mnichov 1:2 (0:0)
Branky: 78. Sajbárí – 57. Musiala, 84. Kane. Rozhodčí: Pinheiro (Portug.). ČK: 90.+4 Mauro Júnior (Eindhoven).
Saint-Gilloise – Bergamo 1:0 (0:0)
Branka: 70. Khalaily. Rozhodčí: Oliver (Angl.).