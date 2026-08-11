Je to fotbal, ne PlayStation, říká šéf rozhodčích UEFA a chce méně VAR

Už je toho moc. Evropská fotbalová unie UEFA není spokojena s tím, kam až se posunulo vyžívání videorozhodčích při zápasech. Šéf rozhodčích UEFA Roberto Rosetti na setkání s vybranými novináři uvedl, že by se systém VAR měl vrátit ke kořenům a dát zpět více pravomocí sudím na hřišti.
I kvůli tomu UEFA na svém webu spustila platformu Clear Line, jež poskytuje jasné pokyny pro konzistentní aplikaci pravidel a využívání VAR v evropských ligách a pohárových soutěžích. Clear Line obsahuje zhruba 150 videí s různými situacemi ze zápasů a jejich vysvětleními.
„Snahou je zajistit větší jednotnost v aplikaci pravidel. Chceme se vrátit ke kořenům VAR. Už delší dobu nejsme spokojení s tím, jak se používá. Chceme udělat krok zpět a vrátit rozhodčí do středu dění,“ řekl Rosetti.
V budoucnu by měli videorozhodčí zasahovat pouze ve zjevných situacích, řekl bývalý špičkový italský sudí. „V poslední době byl trend směrem k většímu počtu intervencí, ale to nechceme. Nechceme mikroskopické zkoumání, nejde o to dát rozhodčím druhou šanci. Jde o zjevná špatná rozhodnutí, o nic jiného. Nakonec, je to fotbal, ne PlayStation,“ uvedl Rosetti.
Vadí mu také délka zkoumání u videa. Pokud trvá déle než 90 sekund, hrozí, že ztratí důvěryhodnost. Důležitější také bude dynamika situací při rozhodování o případném udělení červené karty. Sice se stále budou ukazovat zastavené detaily zákroků, ale opakované záběry pak budou v reálném čase.