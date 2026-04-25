Je brzo mluvit o tom, že je o titulu rozhodnuto, řekl Priske po prohře v Ďolíčku

Trenér fotbalistů pražské Sparty Brian Priske po porážce 0:2 na stadionu Bohemians 1905 v utkání závěrečného kola základní části první ligy uvedl, že je brzo mluvit o tom, jestli je rozhodnuto o mistrovi. Vedoucí Slavia si však znovu vylepšila svou pozici, uznal osmačtyřicetiletý dánský kouč. Druhá Sparta půjde do pětikolové nadstavby ve skupině o titul s osmibodovým mankem.
Slavia ztratila v předchozích dvou kolech pět bodů a dala ještě rivalovi naději. Sparta však dnes v Ďolíčku neuspěla, zatímco obhájci titulu otočili zápas s Olomoucí a vyhráli 2:1. „Zatím je brzy mluvit o tom, že o titulu je rozhodnuto, ve hře je ještě 15 bodů. Slavia je samozřejmě v tuto chvíli zase v lepší pozici, než byla před týdnem. Bude to těžké, ale my se teď jako vždy musíme soustředit hlavně sami na sebe a pokusit se vyhrát co nejvíc zápasů,“ řekl Priske.
Sparta hrála na stadionu klokanů od 20. minuty bez vyloučeného Johna Mercada. Slavia v souběžném utkání se Sigmou ztrácela, k obratu jí pak pomohla červená karta pro olomouckého Louise Lurvinka ve 31. minutě. „Těžko říct, jestli je titul pryč. Slavia dvakrát zaváhala, náskok byl menší, ale soustředili jsme se pořád sami na sebe,“ poznamenal sparťanský kapitán Lukáš Haraslín.
Letenští velmi pravděpodobně druhou sezonu po sobě nezískají žádnou trofej. „Máme šanci vyhrát každý zápas v nadstavbě. Když budeme hrát dobře jako tým, může nás to přiblížit k titulu,“ prohlásil Priske.
„V dalším zápase na Letné (s Jabloncem) musíme podat lepší výkon než dnes. Víme, že musíme hrát v 11 hráčích. Moje motivace není jen titul, je to také zlepšování hráčů i v našich výkonech, i když se o tom po dnešku mluví hůř,“ dodal rodák z Horsensu.
Sparta den před zápasem zveřejnila velký rozhovor se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým, v němž hovořil i o budoucnosti. „Kluci teď mají obrovskou šanci ukázat, že jsou lepším týmem, než si o nich veřejnost myslí,“ vzkázal mimo jiné Rosický mužstvu. Řekl také, že Sparta hodně běhá, ale málo sprintuje.
V Ďolíčku to o deseti měl letenský tým těžké. „V posledních zápasech jsme předvedli dobré momenty. Máme lepší běžecké hodnoty ve dvou nejvyšších intenzitách než v minulé sezoně. Je ale podstatné předvést je v důležitých fázích zápasu a situacích. Asi nám chybí sehranost. Máme nový tým a nové rozestavení, dostáváme do hráčů informace o systému. Nemůžu říct, že tým nepracuje,“ doplnil Priske.