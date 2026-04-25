Trpišovský: Bodové propočty mě nezajímají, Bořil to přehnal

Jindřicha Trpišovského dozajista potěšilo, jak Slavia zareagovala na složité období z posledních dvou týdnů a po vítězství 2:1 nad Olomoucí zvýšila náskok na druhou Spartu. Obhájci titulu v lize naplno bodovali po dvou zápasech, v nichž dostali tři červené karty.
Díky porážce druhé Sparty 0:2 na hřišti Bohemians 1905 jdou slávisté do nadstavbové skupiny o titul s osmibodovým náskokem. Trpišovský ale situaci v tabulce nepovažuje za důležitou a stále se soustředí jen na nejbližší utkání. Uvedl to na pozápasové tiskové konferenci.
Bořil před týdnem při porážce 1:2 v Hradci Králové dostal krátce po sobě dvě žluté karty. Kapitán Slavie se neovládl a sudí Dalibor Černý do zápisu uvedl, že mu obránce vyhrožoval slovy „počkej uvnitř“. Bořil dostal od disciplinární komise trest na sedm soutěžních zápasů.
V předchozím utkání s Plzní (0:0) navíc dostal červenou kartu nejlepší ligový střelec Tomáš Chorý za plivnutí na protihráče. Disciplinární komise následně neshledala úmysl a udělila mu nejnižší, jednozápasový trest.
„Honza hraje ligu dlouho a sám ví, že to přehnal. Doba jde nějakým směrem a stylem, i sporty se vyvíjejí a tohle do toho nepatří. Je to dost zápasů, trest se mu přenáší do další sezony, takže uvidíme, jaký to bude mít vývoj. Jeho to mrzí nejvíc. Hlavně pevně věřím a doufám, že už se nám to nikdy nestane,“ řekl Trpišovský.
Padesátiletý trenér přiznal, že v týdnu měl společně s některými hráči pohovor s vedením klubu včetně předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka. „Z jeho strany proběhla nějaká reakce, myslím že adekvátní a správná. Co konkrétně, to říkat nechci. Řekl nám samozřejmě svůj názor a my mu řekli, že s ním souhlasíme. A že se chceme vrátit zpátky, upozorňovat na sebe výkony, góly, otočenými zápasy a podobně. Bylo to jedno krátké sezení, kde padly věci, které jsme akceptovali,“ uvedl Trpišovský.
Vršovičtí museli dotahovat po gólu Václava Sejka. V 31. minutě byl vyloučen olomoucký stoper Louis Lurvink a domácí po změně stran v přesilovce otočili skóre zásluhou branek Mojmíra Chytila a Davida Mosese. Slavia tak míří za obhajobou titulu.
„Vy mi to nikdy nevěříte, ale já se třeba až po zápase v Hradci dozvěděl, o kolik je to bodů. Vím, že jsme první, ale soustředím se jen na naše zápasy. Vím, že je těžké tomu věřit, ale udržuji si svou bublinu a tyhle propočty mě vůbec nezajímají. Když je teď pět kol do konce, tak chci, abychom pětkrát vyhráli. Ale samozřejmě když rival ztratí, tak je to pro vás příjemná zpráva, i když to nijak nemění naše nastavení do dalšího utkání,“ ujistil Trpišovský.
Slavia začne nadstavbu za týden v sobotu v Liberci. Olomouc skončila sedmá a čeká ji semifinále nadstavbové skupiny o umístění proti Bohemians 1905.