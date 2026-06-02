Jdu správnou cestou, věří Sojka a sní o gólu na šampionátu

Sezonu měl jako na houpačce. Nejdřív přestoupil Alexandr Sojka z Plzně do Hradce Králové, aby jej pak Viktoria v zimě odkoupila zpět. A nyní je s národním týmem za mořem, kde se chystá na světový šampionát ve fotbale. Bere to tak, že jde správnou cestou, věří, že na MS dostane šanci, a nejvíc se těší na zápas s domácím Mexikem. K tomu má ještě jedno přání – chtěl by dát gól.
Třiadvacetiletý záložník loni v létě vzhledem k velké konkurenci v Plzni přestoupil do Hradce, Západočeši však v zimě uplatnili klauzuli na zpětný odkup a fotbalový univerzální hráč prožil vydařené jaro.
„Když začínala sezona, tak jsem neměl ani zdání, že by se tohle mohlo splnit a že bych se mohl dostat na mistrovství světa. Ale poslední měsíce cítím, že jdu správnou cestou,“ líčí Sojka.
Trenér reprezentace Miroslav Koubek ho jako jednoho ze tří nováčků nominoval na sraz před závěrečnou přípravou na šampionát. Univerzální hráč debutoval v nedělním utkání s Kosovem a zůstal v konečné nominaci i po následném zúžení kádru.
„Myslím, že pro každého mladého kluka, který začal hrát fotbal, je tenhle turnaj to nejvíc, co může být. To, že jsem se dostal do nominace, je pro mě splněný sen,“ prohlásil Sojka, který se už s týmem připravuje v New Jersey na generálku před šampionátem proti Guatemale.
Na mistrovství se národní celek ve skupině postupně utká s Koreou, Jihoafrickou republikou a s týmem spolupořadatelské země Mexikem. „Nejvíc se asi těším na zápas s Mexikem. Na tu atmosféru, kterou tam vytvoří domácí fanoušci. Nejvíc nepříjemná může být Jižní Korea. Někteří jejich hráči sice nejsou tak známí, ale kvalitu mají neskutečnou,“ řekl Sojka k soupeřům ve skupině.
„Jsou to všechno velmi kvalitní týmy, ale myslím, že šance na postup ze skupiny tam je. Musíme hrát svoji hru, dát do toho všechno. Prostě takové to klasické české, hrát poctivě. A musí být i nějaké štěstí,“ myslí si záložník.
Věří, že na prvním velkém turnaji za reprezentační A tým dostane šanci a že by se mohl na šampionátu prosadit i mezi střelce.
„Určitě si to dokážu představit, byl by to skvělý pocit, dát na mistrovství světa gól. A ideální scénář? Hattrick v prvním zápase,“ dodal s úsměvem.