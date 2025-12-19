Vést fotbalovou reprezentaci bere za životní výzvu. Čtyřiasedmdesátiletý trenér Miroslav Koubek je přesvědčený, že devadesát procent národních týmů není lepších než ten český, jen je třeba dostat z hráčů maximum. Koubek věří v úspěch už v březnovém play-off o mistrovství světa.
Jde jen o to, dostat z hráčů maximum, věří Koubek
„Jsem přesvědčený, že já i hráči uděláme vše pro to, abychom byli po baráži na mistrovství světa. Jsem optimista, s klukama to dokážeme,“ prohlásil Koubek, jehož jmenování jednomyslně schválil výkonný výbor FAČR.
Věří v kvalitu týmu. „V první řadě jsem přesvědčený, že máme velmi dobré až vynikající hráče. Je možné, že jako tým nedosahují úrovně těch nejlepších asociací – Brazílie, Argentiny, Francie, Anglie, Španělska, Německa. Ale to je nějakých 10 procent na světě, 90 procent asociací není lepší než my,“ řekl Koubek.
„Jde jen o to, dostat z hráčů maximum. Aby dokázali hrát účelný fotbal, který má hlavu a patu ve smyslu možností hráčů na jednotlivých postech, z hlediska i systému rozestavení. Náš úkol je už s předstihem je s tím seznámit a potom na dvou trénincích před Irskem to propilovat,“ prohlásil Koubek.
Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd se s ním poprvé sešel zhruba před dvěma měsíci. FAČR uvažovala také o zahraničním trenérovi a usilovala o slávistického kouče Jindřicha Trpišovského. „Já na nic nečekal. Ta jedna schůzka s Pavlem, jak tady naznačil termín, to ještě nebylo nic závazného. Prostě jsme si popovídali a on jako manažer hledal různé alternativy. Samozřejmě respektuju, že první volba byl Jindra. Naprosto logická, prostě je to náš nejlepší trenér. Potom už jsem cítil, že to směřuje na mě,“ uvedl Koubek.
Při jednání v kladenské restauraci ho na fotografii zachytil jeden z hostů. „Měl jsem osmatřicet horečku, ještě dnes mi doznívá docela těžká chřipka. Kluci říkali, ať nejezdím do Prahy, že za mnou přijedou. Mám to 30 metrů za rohem. To byla jediná volba, abych tam vůbec dolezl. Bylo to nejblíž. Zároveň si myslím, že nejsme žádní generálové Pentagonu, abychom se scházeli v nějakých tajných bunkrech,“ žertoval kouč.
V minulých dvou sezonách byl nejúspěšnějším českým trenérem v evropských pohárech, s Plzní nejprve došel do čtvrtfinále Konferenční ligy a na jaře do osmifinále Evropské ligy. „Zkušenost z pohárů je dobrá. Člověk zažívá velké arény, adaptuje se na to, není z toho už jakoby zaskočený. Mezinárodní tlak je obrovský. Určitě je lepší to mít než nemít. S klukama z Plzně jsem se v pohárech přesvědčil, že proti 90 procentům týmů, který byly herně lepší na míči, se dá uspět. I tento poznatek je pro mě posilující,“ řekl kouč, který už u reprezentace dělal v letech 2016 až 2018 asistenta trenéra.
S hráči ještě nestihl hovořit. „Možná oni mluvili o mně, ale já s nimi ne,“ vtipkoval. „Teď přijde samozřejmě ten kontakt. Gros národního týmu se v zimě nachází na kempech našich špičkových mužstev, které v průběhu ledna objedeme. To jsou takové první inspekční cesty. Já už samozřejmě začnu od zítřka studovat Iry, to vám slibuju. Dám si je pod stromeček,“ dodal Koubek.