Japonci chtějí opět překvapit Brazilce, Němci konečně postoupit v play-off

Jeden z velkých favoritů fotbalového šampionátu chce na cestě za snem všech Brazilců potvrdit rostoucí formu postupem do osmifinále. Reprezentaci země, v níž se zrodily hvězdy jako Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar i Vinicius junior, čeká Japonsko. Brazilci by rádi k pěti titulům přidali další a po vítězství ve skupině vstupují v Houstonu do vyřazovací fáze. Japonci, kteří ještě nikdy na MS nevyhráli zápas play-off, mohou jen překvapit. Další zápas sehrají Němci s Paraguayí, která je brána za outsidera, ale věří, že může překvapit. Zápas Německo – Paraguay sledujte v přímém přenosu na ČT sport a ČT sport Plus od 21:45.
Brazilci na úvod skupiny remizovali 1:1 s Marokem, následně ale zdolali 3:0 Haiti i Skotsko a postoupili z prvního místa. Na šestý triumf na šampionátu čekají už 24 let. Ve světovém žebříčku FIFA jsou pátí, Japonci sedmnáctí.
„Není to dokonalé, pořád se můžeme zlepšovat, například co se týče rychlosti hry s míčem. Ale jsem rád, že naše výkony jdou nahoru. Teď začíná play-off, tam se teprve ukáže,“ řekl trenér Brazílie Carlo Ancelotti.
Jihoameričané podlehli Japoncům pouze jednou. V říjnovém přípravném utkání v Tokiu, když po poločase vedli 2:0, domácím se ale podařil velký obrat a nakonec zvítězili 3:2.
„Možná o to víc budou teď motivovaní,“ podotkl japonský trenér Hadžime Morijasu. „Brazílie je elitní tým a my ho velmi respektujeme, ale šance na vítězství je vždycky. To jsme si dokázali při posledním měření sil,“ dodal kouč, jehož mužstvo prošlo skupinou F bez porážky z druhého místa. Kromě remíz s Nizozemskem (2:2) a Švédskem (1:1) deklasovalo 4:0 Tunisko.
Japonsko od roku 1998 nechybělo na žádném světovém šampionátu. Letos postoupilo ze skupiny popáté, ve vyřazovací fázi ale nikdy v zápas nevyhrálo. Před čtyřmi lety podlehlo po penaltovém rozstřelu Chorvatsku.
Vítěz se v osmifinále utká s lepším ze souboje Pobřeží slonoviny – Norsko, které je na programu v úterý.
Němci chtějí s Paraguayí napravit dva předešlé propadáky
Čtyřnásobní mistři světa z Německa zasáhnou do vyřazovacích bojů poprvé po zlatu v roce 2014, na následujících dvou turnajích v Rusku a Kataru překvapivě vypadli už v základní části. Na probíhajícím šampionátu si svěřenci trenéra Juliana Nagelsmanna zajistili postup už po dvou zápasech skupiny a výhrách 7:1 nad Curacaem a 2:1 nad Pobřežím slonoviny, závěrečný zápas s Ekvádorem jim pak nevyšel (1:2).
Němci na světových šampionátech už devět utkání po sobě nedokázali udržet čisté konto, naposledy se jim to povedlo ve vítězném finále před 12 lety proti Argentině. „Soupeřům nabízíme šance našimi zbytečnými ztrátami míče. Naštěstí ještě nic není ztraceno, proti Ekvádoru už jsme měli jistý postup,“ řekl německý kapitán Joshua Kimmich.
„Je nicméně jasné, že si nemůžeme dovolit další porážku. Nemůžeme si dovolit v každém utkání dostávat jeden dva góly. Když minimalizujeme ztráty míče, můžeme na turnaji porazit kohokoliv,“ dodal hráč Bayernu Mnichov.
Paraguay na úvod šampionátu utrpěla s domácími Američany debakl 1:4, pak ale výrazně zlepšila defenzivu. Navzdory dlouhému oslabení udolala Turecko 1:0 a na závěr skupiny remizovala v opatrném duelu s Austrálií bez branek. Jihoamerický celek pak čekal, zda se vejde mezi osmičku nejlepších mužstev z třetích míst, což se mu jako sedmému povedlo.
S Německem se Paraguay utká potřetí, v roce 2013 v divokém přípravném duelu v Kaiserslauternu remizovala 3:3, v červnu 2002 pak v osmifinále MS prohrála po boji 0:1. Pozdější finalista tehdy rozhodl až gólem v 88. minutě.
„Samozřejmě bude těžké vyřadit jednoho z hlavních favoritů celého mistrovství. Ale nic není nemožné. K zápasu přistoupíme s klidem, budeme se snažit hrát naši hru,“ řekl paraguayský trenér Gustavo Alfaro. „Vyřazovací fází teď začíná úplně jiný turnaj,“ doplnil třiašedesátiletý kouč. Na německé lavičce proti němu bude stát nejmladší trenér na šampionátu, teprve osmatřicetiletý Nagelsmann.
Postupující se v osmifinále utká s vítězem zápasu mezi největším favoritem turnaje Francií a Švédskem.