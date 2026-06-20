Z náhradníka hvězdou Brazílie. Cunha dal Haiťanům dva góly a splnil si sen

V úvodním zápase Brazilců na mistrovství světa se Matheus Cunha nedostal do základní sestavy, druhé utkání s Haiti rozhodl dvěma góly. Sedmadvacetiletý útočník Manchesteru United se po závěrečném hvizdu usmíval od ucha k uchu a svým blízkým na tribuně posílal polibky a srdíčka.
Na tenhle okamžik dlouho čekal. „Střílet góly na mistrovství světa a pomáhat svému týmu – to je všechno, o čem jsem kdy snil,“ citovala agentura SID fotbalistu, který v Evropě začínal ve Švýcarsku a Německu, příliš se neprosadil ani v Atléticu Madrid a jeho kariéra nabrala obrátky až po přestupu do Wolverhamptonu.
Předchozí mistrovství světa v roce 2022 proto ještě zmeškal. V reprezentaci měl před pátkem na kontě jediný gól, ale při loňské kvalifikační porážce 1:4 v Argentině ho asi ani moc netěšil.
V úvodním remízovém zápase s Marokem odehrál závěrečnou půlhodinu, ve Filadelfii dostal od trenéra Carla Ancelottiho důvěru v základu. A nezklamal ho. „Očekával jsem, že budeme hrát lépe (než proti Maroku). Museli jsme se zlepšit a zlepšili jsme se. A budeme se zlepšovat dál,“ řekl kouč.
Potěšilo ho především menší množství chyb. „Větší efektivita vepředu a bezpečnější kontrola vzadu,“ dodal Ancelotti.
Ve středu proti Skotsku už může mít k dispozici i uzdraveného Neymara, přesto nevyloučil, že Cunhu na pozici středního útočníka ponechá. „Je to jedna z možností. Třeba to ale v příštím zápase změníme. Matheus dnes dělal obráncům hodně problémů, velmi dobře přihrával a byl efektivní,“ řekl na adresu hráče, kterého fanoušci při střídání v 64. minutě hlasitě oslavovali.