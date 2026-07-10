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Fotbal

Pilař míří do Prahy, nově bude hájit barvy Bohemians


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Po ne zcela idylickém konci v Hradci Králové má nové angažmá bývalý český reprezentant Václav Pilař, který posílí fotbalisty Bohemians 1905. Sedmatřicetiletý křídelník za vršovickým týmem dorazil na soustředění v Polsku.

Pilař před pár dny poměrně překvapivě skončil v Hradci Králové. Na východě Čech mu vypršela smlouva a nový kontrakt s ním klub neuzavřel. Votroci zkušenému záložníkovi nabídli roli mentora u třetiligového „béčka“ s postupným přechodem do trenérské role nebo pozice skauta. Pilař však chtěl ještě hrát nejvyšší soutěž a konec v Hradci nesl poměrně těžce.

Závěr minulé sezony vynechal kvůli svalovému zranění, naposledy nastoupil v březnu. V domácí lize má na kontě 259 startů a 37 branek. Nejlepší období zažil ve Viktorii Plzeň. Za reprezentační „áčko“ zasáhl do 22 zápasů, v nichž dal pět gólů.

Bohemians Pilařův příchod představili na letišti v Poznani, kam hráč za mužstvem přicestoval. „Tak jdem na to, klokani,“ prohlásil křídelník v klubovém videu.

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