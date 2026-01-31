Jarní část první ligy začala. Jablonec v severočeském duelu porazil Teplice 1:0, přestože posledních dvacet minut dohrával v deseti hráčích. Radovala se také Olomouc, když nad konkurentem v tabulce Hradcem Králové vyhrála rovněž 1:0. V záchranářském souboji se Mladá Boleslav rozešla s Bohemians nerozhodně 2:2.
Jablonec odstartoval jaro výhrou, Olomouc si poradila s Hradcem a Boleslav remizovala s Bohemians
Jablonec udržel těsné vedení a prohání Spartu
Jablonec vstup do jara zvládl. Teplice doma porazil 1:0 díky trefě Lamina Jawa z 20. minuty. Hosté hráli od 70. minuty o jednoho hráče navíc poté, co jablonecký Nelson Okeke obdržel červenou kartu. Výhodu však ke srovnání nevyužili.
V tabulce třetí Jablonec se bodově dotáhl na Spartu, tu ale čeká zápas na hřišti pražské Dukly. Na vedoucí Slavii ztrácí sedm bodů. Teplice nenavázaly na povedený závěr podzimu, když uspěly ve třech ze čtyř duelů.
Výhru Olomouce zařídil Kliment
Po bezbrankovém prvním poločase rozhodl o hubeném vítězství Olomouce nad Hradcem Králové 1:0 kanonýr Jan Kliment po šesti minutách druhé půle. Hanáci tak přerušili sérii tří porážek z podzimní části. Na sedmém místě se díky tomu odpoutali od osmých Východočechů, kteří na soupeře ztrácí tři body. Votroci čekají na výhru tři zápasy.
Bohemians dvakrát v Boleslavi vedli, mají ale jen bod
Mladá Boleslav vybojovala proti Bohemians bod za remízu 2:2. Klokani vedli 1:0 a 2:1 po trefách Lukáše Hůlky a Davida Lischky, jenže domácí v rozmezí 69. a 76. minuty dvakrát srovnali. Nejprve skóroval Filip Lehký a po něm Jan Buryán. Pro Pražany se přesto jednalo o první bodový zisk od 8. listopadu, kdy vyhráli ve Zlíně, poté čtyřikrát padli. Boleslav remizovala podruhé v řadě.
Výsledky 20. kola první ligy
Výsledky 20. kola první ligy
FK Jablonec – FK Teplice 1:0 (1:0)
Branka: 20. Jawo. Rozhodčí: Wulkan – Vlček, Slavíček – Adámková (video). ŽK: Hollý – Halinský, Jukl. ČK: 70. Okeke (Jablonec). Diváci: 2023.
Jablonec: Hanuš (77. Mihelak) – Cedidla, Tekijaški, Novák – Čanturišvili, Okeke, Sedláček, Polidar – Alégué (72. Nebyla), Zorvan (77. Hollý) – Jawo (88. Puškáč). Trenér: Kozel.
Teplice: Trmal – Audinis (76. Švanda), Halinský, Večerka, Riznič – Kodeš, Jukl – Radosta (83. Kozák), D. Mareček (57. Auta), Krejčí (57. Nyarko) – Pulkrab (57. Zlatohlávek). Trenér: Frťala.
Sigma Olomouc – FC Hradec Králové 1:0 (0:0)
Branka: 51. Kliment. Rozhodčí: J. Beneš – Zoufalý, A. Beneš - Kocourek (video). ŽK: Jezierski – Dancák. Diváci: 3688.
Olomouc: Koutný – Slavíček, Sylla, Malý, Sláma – Baráth, Beran – Ghali (73. Šíp), Růsek (90.+3 Jásir), Šturm (83. Elbel) – Kliment (73. Jezierski). Trenér: Janotka.
Hradec: Zadražil – Čihák, Petrášek, Čech – Kučera, Darida, Dancák (65. Mihálik), Horák – Vlkanova (75. Hodek), Trubač (65. Pilař) – van Buren (61. Regža). Trenér: Horejš.
FK Mladá Boleslav – Bohemians Praha 1905 2:2 (0:1)
Branky: 69. Lehký, 76. Buryán – 16. Hůlka, 74. Lischka. Rozhodčí: Volek – Paták, Antoníček – Černý (video). ŽK: Buryán, Karafiát, Hybš, Lehký – Vondra. Diváci: 1617.
M. Boleslav: Floder – F. Matoušek, Karafiát, Králik, Hybš – Macek, Langhamer (63. Lehký) – Kolářík (77. Zíka), Ševčík, Šubert (85. Penner) – Buryán. Trenér: Majer.
Bohemians: Reichl – Kukučka, Lischka, Vondra – Kareem, Smrž (80. Ristovski), Hůlka, Havel (80. Kovařík) – Čermák, Pleštil (62. Drchal) – Hilál (62. J. Matoušek). Trenér: Veselý.