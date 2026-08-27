Jablonec a Hradec se v domácích odvetách pokusí přejít do hlavní fáze Konferenční ligy

Jablonec se ve čtvrtek na domácím trávníku proti Rangers pokusí v odvetě závěrečného 4. předkola Konferenční ligy vymazat jednobrankové manko z Glasgow a postoupit do hlavní fáze soutěže. Hradec Králové si z úvodního duelu proti Panathinaikosu přivezl nadějný výsledek 2:2 a může poprvé v klubové historii postoupit do skupinové fáze jednoho z evropských pohárů. V Jablonci se hraje od 18:00, v Hradci se začíná o hodinu později.
Jablonec už v kvalifikaci vyřadili Varaždín a RFS Riga, nyní ho na vyprodaném stadionu na Střelnici čeká poslední krok. V úvodním duelu byli Jablonečtí málo nebezpeční, nepomohla jim ani krátká přesilovka po vyloučení Camerona Devlina. Těsná porážka 0:1 jim však dává velkou naději. Trenér Luboš Kozel si od odvety hodně slibuje. „Doma jsme silní a sebevědomí. Prostor ke zlepšení v dalším zápase určitě máme. Navíc bude plný stadion,“ prohlásil.
Za účast v ligové fázi by klub od UEFA obdržel prémii 3,17 milionu eur (76 milionů korun), další peníze by si mohl vydělat v jejím průběhu.
Rangers před týdnem zaznamenali teprve druhou soutěžní výhru pod vedením nového trenéra Dereka McInnese. „Doufám, že si z ní odneseme sebevědomí a budeme se dál zlepšovat. Není důvod, abychom si nevěřili, postup je životně důležitý,“ řekl kouč Jezdců.
Předpokládané sestavy:
Předpokládané sestavy:
Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma – Nebyla, Sedláček – Čanturišvili, Zorvan, Polidar – Jawo.
Rangers: Pandur – Sterling, Makhanya, Fernandez, Penrice – Dragojevič, Neil – Yokota, Chukwuani, Gassama – Naderi.
Absence: Milla (zranění + není na soupisce), Alioum, Innocenti, Karban (nejsou na soupisce) – Devlin (trest za ČK), Cifuentes, Chermiti, Rommens (všichni zranění + nejsou na soupisce), Souttar (není na soupisce).
Kozel věří, že Jablonec má na výhru
Trenér Jablonce Luboš Kozel doufá, že s podporou vyprodaného hlediště podá jeho tým lepší výkon než v prvním utkání, a věří, že Severočeši jsou schopní vyhrát.
Pětapadesátiletý kouč si na tiskové konferenci pochvaloval tři důležité okolnosti. Všichni hráči jsou stoprocentně připraveni, po výsledku prvního utkání je o co hrát a Střelnice je navíc po dlouhé době vyprodaná. „Bylo to naše přání, abychom po prvním zápase měli šanci a aby odveta byla atraktivní pro diváky. A jsem rád, že to tak je, a těším se na to,“ řekl Kozel.
„Jednogólový rozdíl je vlastně podobný jako v předkole s Varaždínem. Věřím, že v obraně a hlavně v ofenzivě jsme schopní se zlepšit. A pokud tohle zvládneme, tak věřím, že může být lepší i výsledek,“ uvedl vlašimský rodák.
Postup do hlavní fáze by pro Jablonec znamenal doslova pohádku. „Myslím, že pokud se to nepodaří, nebylo by to nějaké obrovské zklamání. Vážili jsme si, že jsme se do pohárů dostali, a jsem rád, že jsme dvakrát postoupili. Fakt věřím, že s podporou plného hlediště doma na našem stadionu podáme i lepší výkon než tam. A že jsme schopní vyhrát. To je náš cíl. A jestli to bude stačit na prodloužení nebo na postup, ukáže až zápas,“ řekl Kozel.
„Je to pro nás zase vrchol nějakého období. Když to vyjde, bude to pecka. Když ne, tak bych chtěl, abychom odešli se vztyčenou hlavou,“ dodal kouč.
Pod větším tlakem je podle něj renomovaný soupeř. „Historie Rangers a velikost klubu je předurčuje k tomu, aby prostě hráli v Evropě celou sezonu. Mysleli hlavně na Evropskou ligu, a když se jim to nepovedlo, tak tím spíš se budou chtít dostat do Konferenční. Že získávají posily, ještě neznamená, že mužstvo rychle funguje. Věřím, že tohle je třeba i naše výhoda. Náš tým je pohromadě delší dobu, prošel si i těžšími chvílemi a ty vždycky zocelují. Takže věřím, že jsme prostě dobře nachystaní,“ řekl Kozel.
Hradec bojuje o premiérovou účast ve skupině
Votroci jsou v pohárech poprvé od sezony 1995/96 a usilují o premiérovou účast ve skupině. Hlavní fázi si v minulosti vyzkoušeli pouze v soutěžích hraných vyřazovacím způsobem. „Věřím, že v odvetě bude plný stadion a lidi nás poženou, jako vždycky. Nebude to nic jednoduchého, ale budeme to chtít dotáhnout. Bude to zápas o všechno, na který Hradec čekal 30 let,“ uvedl trenér Hradce David Horejš.
Panathinaikos od nové sezony vede dánský trenér Jacob Neestrup, který během angažmá v FC Kodaň vyřadil v pohárech Spartu a Ostravu. Na lavičce athénského celku je v pěti soutěžních zápasech bez porážky. „Bez ohledu na to, že jsme ztratili v závěru vedení, i tak bychom jeli do Hradce zvítězit. V úvodním utkání jsme 70 minut kontrolovali hru, pak jsme se zbytečně zatáhli. Musíme hrát aktivně celý zápas, udržet nastavenou laťku,“ prohlásil Neestrup.
Hradec v osmi soutěžních utkáních nové sezony podlehl pouze dvakrát Besiktasi ve 3. předkole Evropské ligy, předtím ve 2. předkole vyřadil Tromsö. Panathinaikos se do závěrečného předkola Konferenční ligy dostal poté, co přešel přes maďarský Paks a CSKA 1948 Sofia.
Předpokládané sestavy:
Předpokládané sestavy:
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Ludvíček, Valenta, Darida, Horák – Van Buren, Umar – Mihálik.
Panathinaikos: Peňa – Katris, De Vrij, Van Drongelen, Kyriakopulos – Chirivella, Taborda, Camara – García, Tetteh, Andino.
Absence: Kučera, Wiesner, Zentrich (všichni zranění + nejsou na soupisce), Abajas, Binar, Chvátal (nejsou na soupisce), Petrášek (zranění), Barkovski (není k dispozici) – Tsapras (zranění), Pantelidis, Ingason (oba zranění + nejsou na soupisce).
Horejš nechce zachraňovat, ale tvořit. Umarovu roli neprozradil
Horejš chce od svého týmu lepší výkon, ne opět zachraňovat výsledek jako v úvodním duelu. Před týdnem v Athénách uhráli Východočeši cennou remízu 2:2, kterou jim zajistil v závěru dvěma góly střídající Abdullahi Umar. Horejš ale na předzápasové tiskové konferenci neprozradil, zda devatenáctiletý nigerijský útočník dostane šanci od začátku.
„Máme nějaký výsledek, se kterým můžeme hrát o postup. Ale víme, že se musíme v určitých věcech zlepšit, to je potřeba si přiznat. Chceme si tentokrát zápas tvořit podle sebe, ne se jenom zachraňovat,“ zdůraznil Horejš. „Vždycky věřím svému týmu, ale rozhodně si nemyslím, že to bude jednoduché. Přijede soupeř, který má ohromnou kvalitu a velké zkušenosti s takovými zápasy,“ upozornil devětačtyřicetiletý kouč.
Umar na začátku sezony několikrát ukázal, že mu role žolíka z lavičky svědčí. V Athénách zaznamenal premiérové branky za A-tým a svými výkony si řekl o místo v základní sestavě. I proto, že útočník číslo jedna Ondřej Mihálik dal v osmi soutěžních utkáních ročníku jediný gól. Podle Horejše mohou být znovu důležití střídající hráči, kteří před týdnem hru Votroků výrazně oživili.
„Víme, že zápas může dojít do prodloužení. O tom jsme se s hráči bavili, aby hráči z lavičky byli připravení týmu pomoct. A je možné, že Umar bude hrát. Určitou porci minut dostane,“ nechtěl Horejš prozrazovat ani po dodatečné otázce novinářů. „Nějakou porci dostane. Vy byste to chtěli vědět… Vláďa bude hrát,“ smál se Horejš a ukázal po své levici na kapitána Vladimíra Daridu.
Panathinaikos byl po většinu úvodního zápasu lepším týmem. Obraz hry se změnil po hromadném střídání v 73. minutě, kdy odešel i střelec obou gólů domácích Andrews Tetteh.