Umar v závěru vystřílel Hradci nadějnou remízu, Jablonec veze z Glasgow těsnou porážku

Hradec Králové v úvodním utkání 4. předkola Konferenční ligy vybojoval v závěru po trefách Abdullahiho Umara remízu 2:2 na hřišti Panathinaikosu. Jablonec prohrál v Glasgow s Rangers 0:1. V Athénách padly všechny branky po změně stran. Domácí poslal do vedení dvougólový útočník Andrews Tetteh, v 89. minutě ale Umar snížil a v šesté minutě nastavení vyrovnal. Rangers zajistil proti Severočechům těsnou výhru Ryan Naderi.
Votroci jsou v pohárech poprvé od sezony 1995/96. Pokud by přes řeckého soupeře postoupili, zahráli by si premiérově skupinu jedné z evropských soutěží.
Panathinaikos podle očekávání vstoupil do utkání aktivněji, hosté ale pozorně bránili. Vše podstatné v úvodním dějství se odehrálo v 35. minutě. Nejprve Van Buren z 25 metrů nastřelil tyč a následně na druhé straně García sám před Zadražilem z úhlu netrefil bránu.
Po změně stran domácí zvyšovali tlak a v 55. minutě šli do vedení. Tettehovu ránu zpoza vápna ještě Zadražil vytěsnil nad břevno, vzápětí se ale řecký útočník na levé straně obtočil kolem Dancáka a s pomocí výrazné teče od zad blokujícího Čiháka otevřel skóre.
Tetteh navázal na góly z úvodního kola vyřazovací fáze minulé sezony Evropské ligy, kdy při postupu Panathinaikosu přes Plzeň nasázel všechny tři branky svého týmu.
V 61. minutě navíc ustál tentokrát na pravé straně souboj s Čihákem a elegantním obloučkem přehodil vyběhnutého Zadražila.
Hradec se rozehrál až v závěrečné čtvrthodině s přispěním střídajících hráčů. V 88. minutě Trubač nastřelil břevno a jen o pár sekund později snížil Umar.
Devatenáctiletý nigerijský útočník si za obranou našel odražený míč a samostatný nájezd zakončil svou premiérovou brankou za královéhradecký A-tým.
Hosté pokračovali v aktivitě a nakonec z poslední akce zápasu dosáhli na senzační vyrovnání. Netova střela z přímého kopu se znovu odrazila za obrannou linii k Umarovi, který pohotově z otočky poslal míč o tyč do sítě.
Svěřenci trenéra Horejše po dvou porážkách 0:1 s Besiktasem ve 3. předkole Evropské ligy znovu navázali na vydařený začátek sezony. České kluby přesto nadále čekají na pohárové vítězství na řecké půdě, série trvá už 19 utkání.
Panathinaikos Athény – FC Hradec Králové 2:2 (0:0)
Panathinaikos Athény – FC Hradec Králové 2:2 (0:0)
Branky: 55. a 61. Tetteh – 89. a 90.+6 Umar. Rozhodčí: Brisard – Auger, Berthomieu – Pignard (video, všichni Fr.). ŽK: Andino, Camara (oba Panathinaikos). Diváci: 14 647.
Panathinaikos: Peňa – Tsapras (24. Katris), De Vrij, Van Drongelen, Kyriakopulos – Chirivella, Taborda (73. Jagušič), Camara – García (67. Dessers), Tetteh (73. Rastoder), Andino (67. Pellistri). Trenér: Neestrup.
Hradec K.: Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Ludvíček, Dancák (73. Trubač), Darida (73. Valenta), Horák – Van Buren (73. Vlkanova), Slončík (62. Umar) – Mihálik (82. Neto). Trenér: Horejš.
Rangers začali očekávaným náporem a brzy zaměstnali brankáře Hanuše. Gassama si navedl míč na střed hřiště, prudce vypálil a český gólman míč se štěstím vyrazil na roh. Dragojevič pak vypálil jen těsně vedle.
V 26. minutě hosté přežili dvojnásobnou šanci Rangers. Nejprve Hanuše protáhl Penrice, na ránu Dragojeviče už se brankář jen díval, ale Jablonec zachránila tyč.
Skotský tým byl nadále aktivnější. Chukwuani se po křídle obratně uvolnil, jenže na jeho přihrávku už Naderi před odkrytou brankou nedosáhl. Do kabin se tak odcházelo za bezbrankového stavu.
V úvodu druhého poločasu se u videa zkoumal podezřelý zákrok Tekijaškiho, ale penalta se nepískala. Poté už se Rangers po zdařilé kombinaci prosadili.
Neil odcentroval na Yokotu, který předložil míč před prázdnou branku a Naderi snadno otevřel skóre. Velkou šanci měl i Gassama, ale selhal a branku přestřelil.
Jablonec byl na slavném stadionu Ibrox směrem dopředu neškodný. Pomohl mu střídající domácí Devlin, který po třech minutách na hřišti ostře prošlápl Slámu. Rumunský sudí Barbu se šel podívat k monitoru a ocenil zákrok červenou kartou.
Jenže ani v přesile si Jablonec nevytvořil žádnou větší šanci. Porážka o gól je pro něj ještě milosrdná, před odvetou je vše otevřené.
Glasgow Rangers – FK Jablonec 1:0 (0:0)
Glasgow Rangers – FK Jablonec 1:0 (0:0)
Branka: 50. Naderi. Rozhodčí: Barbu – Grigoriu, Bucsi – Popa (video, všichni Rum.). ŽK: Fernandez, Neil – Ahl, Sedláček. ČK: 74. Devlin (Rangers). Diváci: 34 701.
Rangers: Pandur – Sterling, Makhanya, Fernandez, Penrice – Dragojevič (69. Devlin), Neil (86. Barron) – Yokota (69. Curtis), Chukwuani, Gassama (86. Nedeljkovič) – Naderi (90.+2 Shankland). Trenér: McInnes.
Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma (81. Růsek) – Nebyla (81. Chramosta), Sedláček – Čanturišvili, Suchan (62. Zorvan), Polidar (61. Ahl) – Jawo. Trenér: Kozel.